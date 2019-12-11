Станьте експертом з продажів: добірка книжок про те, як збільшити прибутки свого бізнесу

І компанії-початківці, і акули бізнесу прагнуть одного – збільшити свої продажі. Розвивати власні здібності та самовдосконалюватися потрібно всім і завжди, навіть якщо ви вже давно не молодий фахівець, а успішний і досвідчений менеджер.

Ринок не стоїть на місці, кожного дня з'являються нові ідеї у ваших конкурентів, та й клієнти все більш перебірливі.

Важливо постійно тримати руку на пульсі, бути в курсі всіх нових тенденцій розвитку ринку та читати спеціалізовану літературу. Сьогодні складно вигадати щось нове, але, надихнувшись досвідом відомих бізнес-стратегів, можна скласти свою унікальну модель досягнення успіху.

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Чет Голмс "Ідеальна машина продажів"



Настільна книжка для кожного менеджера з продажів, та й не тільки. Ми постійно контактуємо з продажами. Майже кожна людина у світі щось продає – продукт, послугу чи просто свій робочий час. Ця книжка – ідеальний мотиватор для досягнення успіху та збільшення доходів. Її написав відомий маркетолог Чет Голмс, на рахунку якого безліч успішних реалізованих проєктів. Особливість книжки в тому, що вона містить 12 перевірених стратегій для розвитку бізнесу, які підходять і для маленького магазину в соціальній мережі, і для великої корпорації.

З книжки ви зможете дізнатися, які особливості тайм-менеджменту мільярдерів, як запрограмувати компанію на досягнення максимального результату з кожної маркетингової дії, як назавжди утримати клієнтів та знайти нових і, звісно, як збільшити прибуток. Книжка зручна ще й тим, що містить безліч вправ після кожного розділу. Завдяки яким ви закріпите пройдений матеріал та перевірите свої сили. Також тут багато цікавих інсайдів різних компаній і цікавих статистичних даних, що допоможуть краще зрозуміти складну систему продажів.

Зіг Зіглар "Секрети укладання угод"

Зіг Зіглар – велика риба у сфері продажів, його рекомендаціями користуються найуспішніші компанії в різних галузях, він автор 17 книжок, з яких 10 стали світовими бестселерами. Це людина, яка назавжди залишила слід в історії розвитку та становлення підприємницької діяльності в Америці. Стовідсотково можу сказати, що книжка, яка стала класикою у сфері продажів, варта уваги кожного. Вона розповість про те, як зменшити кількість відмов та стати найуспішнішим продавцем.

Це видання стане вашим невидимим наставником і допоможе максимально розкрити власний потенціал. Скориставшись дружніми порадами, ви зможете досягти поставленої мети, переосмислити роль звичайного продавця та навчитися працювати з клієнтом як із другом, а не тільки як із людиною, яка щось у вас купує. Добра взаємодія з клієнтом – це лояльне ставлення до компанії. Особливість книжки полягає в тому, що вона містить відповіді на понад 700 запитань про продажі та 250 корисних прийомів для збільшення прибутку.

Майкл Аун "Це ж клієнт, дурнику!"

"Це ж клієнт, дурнику!" – книжка відомого американського бізнесмена та талановитого оратора. Майкл Аун – легенда серед спікерів, автор безлічі статей про маркетинг, комунікації та продажі. Завдяки своєму досвіду й таланту він написав книжку, у якій є все потрібне для успішної взаємодії з клієнтом. Прочитавши її, ви навчитеся розуміти, чого від вас хоче покупець, що саме викликає в нього обурення, як покращити комунікацію між підприємством та кінцевим споживачем.

Автор ділиться таємницями, як привабити клієнтів та зробити з них амбасадорів бренду. Взаємодія з покупцем – це безперервна праця та робота передусім над своїми комунікаційними здібностями. У книжці є безліч порад, які вам допоможуть подолати страх поразки та досягти максимальної ефективності в продажах. Майкл у книжці розкриває секрети успішної побудови бізнес-стратегії, орієнтованої на клієнта, що надалі принесе вам прибуток. Щасливий покупець – одна з головних цілей компанії, завдяки чому ви станете першими на ринку.

Рекомендую ці книжки тому, що в них ви знайдете безліч корисних порад для себе. Ви навчитеся розуміти, чого хоче кінцевий споживач, та визначати, чому ваша стратегія продажів може не працювати. Наостанок хочу всім побажати передусім самим бути амбасадором того продукту або послуги, які ви представляєте, – це дасть змогу знайти спільне зі своїм клієнтом.

Автор: Тимур Курганов

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