Статки Ахметова впали на 80% за 7 років, – Bloomberg
Рінат Ахметов у 2013 році володів 22,4 мільярдами доларів. Проте, як свідчать аналітичні дані, статки найбагатшого українця за останні 7 років впали на 80%.
Такі втрати доходів є одними з найбільш значних падінь, що відслідковуються індексом мільярдерів американської аналітичної компанії Bloomberg. Відповідна стаття опублікована на сайті видання.
Раніше Ахметов опустився на 600 позицій у рейтингу Forbes: він втратив понад 3 мільярди доларів
У березні 2019 року журнал Forbes оцінював статки Ахметова у 6 мільярдів доларів. У квітня 2020 вони становили 2,4 мільярда доларів. Тобто олігарх втратив за рік понад 3,5 мільярда доларів. Через це Ахметов у загальному рейтингу багатих людей журналу опустився з 272-ої сходинки на 875-ту.
За поточною інформацією, у квітні статки Ахметова складають 2,8 мільярда доларів.
Ахметов і підвищення цін на електроенергію
У багатьох країнах Європи 13 квітня ціни на електроенергію стали від'ємними. Обвал цін зафіксували у Франції, Бельгії, Німеччині, Чехії та інших країнах. Група ДТЕК Ріната Ахметова цього ж дня припинила експорт електроенергії з "Острова Бурштинської ТЕС" до Угорщини і Румунії.
Детально Через обвал цін ДТЕК Ахметова припинив експорт електроенергії у Європу
Передувало цьому те, що 8 квітня Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, заборонила імпорт електроенергії з Росії та Білорусі. Причина – ці країни не є членами Енергетичного співтовариства. Також скасували результати попередніх аукціонів за 2020 рік.
А вже 20 квітня у Бурштинському енергоострові зафіксували найвищу ціну на електроенергію на ринку на добу від початку квітня. Вона становить 1 677, 84 гривні за мегават на годину або 60 євро у період базового навантаження. У Західній Україні ціна значно перевищила вартість електрики в інших областях України.
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