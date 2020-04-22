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      Статки Ахметова впали на 80% за 7 років, – Bloomberg

      -
      Статки Ріната Ахметова впали / scm.com.ua

      Рінат Ахметов у 2013 році володів 22,4 мільярдами доларів. Проте, як свідчать аналітичні дані, статки найбагатшого українця за останні 7 років впали на 80%.

      Такі втрати доходів є одними з найбільш значних падінь, що відслідковуються індексом мільярдерів американської аналітичної компанії Bloomberg. Відповідна стаття опублікована на сайті видання.

      Раніше Ахметов опустився на 600 позицій у рейтингу Forbes: він втратив понад 3 мільярди доларів

      У березні 2019 року журнал Forbes оцінював статки Ахметова у 6 мільярдів доларів. У квітня 2020 вони становили 2,4 мільярда доларів. Тобто олігарх втратив за рік понад 3,5 мільярда доларів. Через це Ахметов у загальному рейтингу багатих людей журналу опустився з 272-ої сходинки на 875-ту.

      За поточною інформацією, у квітні статки Ахметова складають 2,8 мільярда доларів.

      Ахметов і підвищення цін на електроенергію

      У багатьох країнах Європи 13 квітня ціни на електроенергію стали від'ємними. Обвал цін зафіксували у Франції, Бельгії, Німеччині, Чехії та інших країнах. Група ДТЕК Ріната Ахметова цього ж дня припинила експорт електроенергії з "Острова Бурштинської ТЕС" до Угорщини і Румунії.

      Детально Через обвал цін ДТЕК Ахметова припинив експорт електроенергії у Європу

      Передувало цьому те, що 8 квітня Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, заборонила імпорт електроенергії з Росії та Білорусі. Причина – ці країни не є членами Енергетичного співтовариства. Також скасували результати попередніх аукціонів за 2020 рік.

      А вже 20 квітня у Бурштинському енергоострові зафіксували найвищу ціну на електроенергію на ринку на добу від початку квітня. Вона становить 1 677, 84 гривні за мегават на годину або 60 євро у період базового навантаження. У Західній Україні ціна значно перевищила вартість електрики в інших областях України.

      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Новини України Електроенергія Рейтинги Гроші Рінат Ахметов
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