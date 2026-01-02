У Львові вшанували 117 річницю з дня народження Степана Бандери смолоскипною ходою

У четвер, 1 січня, на честь 117-ї річниці від дня народження Степана Бандери, голови Проводу ОУН та Героя України, у Львові відбулося вшанування його пам’яті. Віче пройшло на площі Кропивницького біля пам’ятника Бандері.

Також пройшла смолоскипна хода. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Як у Львові вшанували річницю з дня народження Бандери?

Учасники акції, зібравшись о 14:00, принесли синьо-жовті та червоно-чорні стяги, поклали квіти до пам’ятника та провели молитву за Україну. У межах заходу вручили обласну премію його імені: у номінації "Науково-навчальна діяльність" перемогла Дрогобицька центральна міська бібліотека.

У Львові вшанували 117 річницю з дня народження Бандери / Фото Суспільне Львів

Це для мене вже традиція – 14 година, день народження Степана Бандери. І я вітаю всіх не з Новим роком, а з днем народження Степана Андрійовича Бандери,

– розповів Тарас Назарків, який вже 17 років поспіль у цей день приходить до пам’ятника Бандері.

Після цього о 17:00 розпочалася смолоскипна хода від пам’ятника Степану Бандері.

Голова відокремленого підрозділу громадської організації "Українська народна самооборона" Володимир Ферцович зазначив, що ідея цієї ходи полягає в тому, що українські націоналісти пам'ятають, хто такий Бандера, пам'ятають свою історію і його боротьбу у визвольних змаганнях.

Мета цієї ходи – долучити більше молоді, суспільства до українського націоналізму, тому що в перші дні війни українські націоналісти пішли захищати Україну, стали добровольцями. Ферцович наголосив, що ми повинні пам'ятати нашу культуру та звичаї, не втрачати нашу ідентичність і боротися.

Зауважимо, що річницю з дня народження Бандери відзначили не лише у Львові. Пам'ятні заходи також відбулися в Івано-Франківську та на малій батьківщині голови Проводу ОУН в Старому Угринові.

Що варто знати про Бандеру?