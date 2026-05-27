В Інституті нацпам'яті відповіли, чи перепоховають Бандеру в Україні

Україна наразі веде роботу з перепоховання багатьох осіб. Це питання розглядається й щодо керівника революційного крила Організації українських націоналістів Степана Бандери.

Про це повідомив голова Українського інституту національної пам'яті Олександр Алфьоров у телемарафоні у середу, 27 травня.

Чи перепоховають Бандеру в Україні?

Алфьоров зауважив, що перепоховання повинне мати велику інституційну спроможність об'єднання МЗС, УІНП, ОП, Мінветеранів, ДПСУ, громад, нащадків.

Робота триває одразу щодо багатьох персон і в контексті законодавства України та інших держав, і в перетині кордонів.

Робота ведеться на сьогодні з приводу кількох сотень персон,

– повідомив голова Інституту нацпам'яті.

Родина Бандери не проти його перепоховання в Україні. Водночас є застереження щодо безпеки могили під час війни.

"Родина не проти перепоховати Бандеру, бо у нього є нащадки. Але водночас, є застереження з приводу того, що йде війна, що могила може бути під загрозою, тут в Україні. Хоча зауважу, що в принципі, загроза могилам є і за кордоном", – зазначив Алфьоров.

Нагадаємо, що до Києва повернули останки лідера ОУН Андрія Мельника та його дружини Софії Федак. Перепоховання пройшло 24 травня у Пантеоні видатних українців.

Пантеон видатних українців – це ініціатива з повернення в Україну для перепоховання історичних постатей, які відіграли визначну роль у державотворенні та формуванні національної свідомості. Україна прагне повернути їхні останки з різних країн Америки та Європи.

Також влада уже готує рішення щодо перепоховання інших історичних постатей, зокрема Євгена Коновальця.