В Інституті нацпам'яті відповіли, чи перепоховають Бандеру в Україні
Україна наразі веде роботу з перепоховання багатьох осіб. Це питання розглядається й щодо керівника революційного крила Організації українських націоналістів Степана Бандери.
Про це повідомив голова Українського інституту національної пам'яті Олександр Алфьоров у телемарафоні у середу, 27 травня.
Алфьоров зауважив, що перепоховання повинне мати велику інституційну спроможність об'єднання МЗС, УІНП, ОП, Мінветеранів, ДПСУ, громад, нащадків.
Робота триває одразу щодо багатьох персон і в контексті законодавства України та інших держав, і в перетині кордонів.
Робота ведеться на сьогодні з приводу кількох сотень персон,
– повідомив голова Інституту нацпам'яті.
Родина Бандери не проти його перепоховання в Україні. Водночас є застереження щодо безпеки могили під час війни.
"Родина не проти перепоховати Бандеру, бо у нього є нащадки. Але водночас, є застереження з приводу того, що йде війна, що могила може бути під загрозою, тут в Україні. Хоча зауважу, що в принципі, загроза могилам є і за кордоном", – зазначив Алфьоров.
Нагадаємо, що до Києва повернули останки лідера ОУН Андрія Мельника та його дружини Софії Федак. Перепоховання пройшло 24 травня у Пантеоні видатних українців.
Пантеон видатних українців – це ініціатива з повернення в Україну для перепоховання історичних постатей, які відіграли визначну роль у державотворенні та формуванні національної свідомості. Україна прагне повернути їхні останки з різних країн Америки та Європи.
Також влада уже готує рішення щодо перепоховання інших історичних постатей, зокрема Євгена Коновальця.