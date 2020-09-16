Нинішній очільник міністерства охорони здоров’я Максим Степанов, ймовірно, балотуватиметься в Одеську облраду від партії "Слуга народу". Нардепи в Раді кажуть, що він очолить список політсили на місцевих виборах.

Інформацію про похід Степанова на вибори під першим номером "Слуги народу" повідомила народна депутатка з фракції "Голос" Соломія Бобровська. Також про це заявив депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.

До речі Арахамія прокоментував чутки про звільнення з посад 3-х міністрів

За даними депутатки, Степанова можуть звільнити з посади глави МОЗ України. Водночас сам Максим Степанов поки не заявляв про те, що йде на вибори.

Що відомо про чутки про кадрові зміни в Кабміні

Раніше низка ЗМІ повідомили, що в уряді готують "кадрову чистку". Зокрема, у відставку можуть піти очільники економічного блоку, а також керівник МОЗ Максим Степанов.

Водночас глава президентської фракції в Раді Давид Арахамія раніше спростовував ці чутки.