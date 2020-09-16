Степанов піде на місцеві вибори в Одеську облраду від "Слуги народу", – нардепи
-
Нинішній очільник міністерства охорони здоров’я Максим Степанов, ймовірно, балотуватиметься в Одеську облраду від партії "Слуга народу". Нардепи в Раді кажуть, що він очолить список політсили на місцевих виборах.
Інформацію про похід Степанова на вибори під першим номером "Слуги народу" повідомила народна депутатка з фракції "Голос" Соломія Бобровська. Також про це заявив депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.
До речі Арахамія прокоментував чутки про звільнення з посад 3-х міністрів
За даними депутатки, Степанова можуть звільнити з посади глави МОЗ України. Водночас сам Максим Степанов поки не заявляв про те, що йде на вибори.
Що відомо про чутки про кадрові зміни в Кабміні
- Раніше низка ЗМІ повідомили, що в уряді готують "кадрову чистку". Зокрема, у відставку можуть піти очільники економічного блоку, а також керівник МОЗ Максим Степанов.
- Водночас глава президентської фракції в Раді Давид Арахамія раніше спростовував ці чутки.
Хто такий Максим Степанов?Він очолював Одеську ОДА з 2017 по 2019 рік. Народився в Амурській області, Росія. Навчався в Донецькому Національному медичному університеті імені Горького за спеціальністю "Лікувальна справа". Пізніше також закінчив Київський національний економічний університет за спеціальністю Міжнародна економіка. Свою кар'єру Максим Степанов починав санітаром Слов'янської міської лікарні №1, де працює головним лікарем його батько – Володимир Степанов.
Після цього Степанов пішов у бізнес, а далі – в політику. Степанов є близьким другом і кумом Ігоря Палиці, якого вважають соратником олігарха Коломойського. З 30 березня Максима Степанов працює міністром охорони здоров'я України.