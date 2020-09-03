Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія не підтвердив інформацію, що Верховна Рада готується звільнити міністра фінансів Сергія Марченка, міністра економіки Ігоря Петрашка та міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

Чутки про ймовірні кадрові зміни в Кабміні Арахамія прокоментував під час спілкування із журналістами 3 вересня, передає Укрінформ.

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Відповідаючи на запитання про ймовірність звільнення Марченка, Петрашка і Степанова, нардеп сказав: "Неправда, не підтверджую".

Окрім того, голова фракції "Слуга народу" заперечив імовірність зміни посад для очільника СБУ Івана Баканова і генеральної прокурорки Ірини Венедіктової.

"Теж читав це в анонімних телеграм-каналах. Жодних натяків на це не бачив і розмов немає", – сказав Арахамія.

Чому виникли розмови про звільнення кількох міністрів: