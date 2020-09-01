Конституційний суд України визнав неконституційними окремі положення уряду й парламенту щодо запровадження карантину. Втім глава МОЗ Максим Степанов переконаний, що в цьому рішенні немає нічого про компетенцію міністерства в цьому питанні.

Про компетенцію МОЗ щодо обмежувальних протиепідемічних заходів у рішенні суду з цього приводу нічого не було. Про це Максим Степанов заявив під час свого щоденного брифінгу, повідомляє 24 канал.

Важливо КСУ визнав неконституційними певні положення щодо карантину: деталі

Нині в країні діє ідеальна модель адаптивного карантину. Його посилюють в регіонах у залежності від рівня епідеміологічної небезпеки. Повернення до жорткого карантину можливе тільки в тому разі, якщо показники МОЗ погіршаться у всіх регіонах,

– пояснив Степанов.

Рішення КСУ про карантин: коротко

У Конституційного суду просили перевірити на конституційність окремі положення карантинних обмежень. Мовляв, вони можуть суперечити конституційним правам на:

на свободу пересування,

на мирні зібрання,

на підприємницьку діяльність,

на доступ до медичної допомоги.

Таким чином КСУ визнав неконституційними окремі положення закону про запровадження карантину. Серед іншого неконституційними визнали скорочення зарплат держслужбовцям.