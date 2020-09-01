Степанов прокоментував рішення КСУ про неконституційність карантину
Конституційний суд України визнав неконституційними окремі положення уряду й парламенту щодо запровадження карантину. Втім глава МОЗ Максим Степанов переконаний, що в цьому рішенні немає нічого про компетенцію міністерства в цьому питанні.
Про компетенцію МОЗ щодо обмежувальних протиепідемічних заходів у рішенні суду з цього приводу нічого не було. Про це Максим Степанов заявив під час свого щоденного брифінгу, повідомляє 24 канал.
Важливо КСУ визнав неконституційними певні положення щодо карантину: деталі
Нині в країні діє ідеальна модель адаптивного карантину. Його посилюють в регіонах у залежності від рівня епідеміологічної небезпеки. Повернення до жорткого карантину можливе тільки в тому разі, якщо показники МОЗ погіршаться у всіх регіонах,
– пояснив Степанов.
Рішення КСУ про карантин: коротко
У Конституційного суду просили перевірити на конституційність окремі положення карантинних обмежень. Мовляв, вони можуть суперечити конституційним правам на:
- на свободу пересування,
- на мирні зібрання,
- на підприємницьку діяльність,
- на доступ до медичної допомоги.
Таким чином КСУ визнав неконституційними окремі положення закону про запровадження карантину. Серед іншого неконституційними визнали скорочення зарплат держслужбовцям.