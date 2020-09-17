Активіст Сергій Стерненко розповів, що у разі обвинувального вироку не збирається здаватися і обов'язково подасть апеляцію. Наразі, за словами Стерненка, судді не намагаються розглянути докази та дізнатися правду.

Активіст переконаний: на суддів, які розглядають його справу, чинять тиск. За словами Стерненка, його не судять, а засуджують. Про це він заявив в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу.

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Піду в апеляцію, 100% піду в апеляцію. Насправді я передбачаю, що це може відбутись (обвинувальний вирок – 24 канал), цілком спокійно,

– розповів Стерненко.

"Тому що я бачу, як на суддів тиснуть, бачу, що вони виконують замовлення, що вони не судять, а просто засуджують. Вони не розбираються у справі, не намагаються подивитися на докази, яких нема проти мене. Вони виносять рішення, очевидно, так, як їм сказали на горі", – додав активіст.

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