Стерненко відповів, що робитиме, якщо його засудять
Активіст Сергій Стерненко розповів, що у разі обвинувального вироку не збирається здаватися і обов'язково подасть апеляцію. Наразі, за словами Стерненка, судді не намагаються розглянути докази та дізнатися правду.
Активіст переконаний: на суддів, які розглядають його справу, чинять тиск. За словами Стерненка, його не судять, а засуджують. Про це він заявив в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу.
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Піду в апеляцію, 100% піду в апеляцію. Насправді я передбачаю, що це може відбутись (обвинувальний вирок – 24 канал), цілком спокійно,
– розповів Стерненко.
"Тому що я бачу, як на суддів тиснуть, бачу, що вони виконують замовлення, що вони не судять, а просто засуджують. Вони не розбираються у справі, не намагаються подивитися на докази, яких нема проти мене. Вони виносять рішення, очевидно, так, як їм сказали на горі", – додав активіст.
Що відомо про напади на Стерненка і справу проти нього
- У 2018 році в Одесі скоїли три напади на громадського активіста та екслідера "Правого сектора" Сергія Стерненка.
- Під час першого нападу Стерненка побили битами, під час другого – вистрілили з пістолета ґумовою кулею. Під час третього нападу Стерненко смертельно поранив одного зі зловмисників Івана Кузнєцова.
- У 2020 році Стерненку оголосили підозру за статтями про умисне заподіяння смерті іншій людині та носіння холодної зброї без дозволу закону.
- 5 червня активістові обрали запобіжний захід: домашній арешт на 60 діб. Стерненко подав апеляцію. 6 серпня суд замінив запобіжний захід на нічний домашній арешт.
- 31 серпня на Стерненка здійснили четвертий напад. Під будівлею суду активіста спробували облити невідомою речовиною.
- Активісти вимагають розслідувати справу Стерненка. На його захист виступили багато українців. 1 вересня вони пікетували Верховний Суд.