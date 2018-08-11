Хто такий Стів Возняк: засновник корпорації Apple, який вважає себе українцем

Сьогодні, 11 серпня, 68 років виповнилось одному із засновників компанії Apple – Стіву Возняку. Техно 24 підготував біографію відомого інженера та програміста, який вважає себе українцем.

Дитинство та юність Стіва Возняка

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Народився Стівен Гарі Возняк в невеличкому місті Сан-Хосе (Каліфорнія, США) в сім'ї інженера та домогосподарки. Батько Стіва – Френсіс – закінчив технологічний університет і працював на посаді інженера в корпорації Lockheed, що займається розробкою самонавідних ракет. В автобіографії Стів пізніше згадував, що батько почав знайомити його з електронікою, коли хлопцю ледве виповнилось 4 роки.



Першим винаходом Стіва Возняка став калькулятор

В школі Возняк був непоганим атлетом, найкращим бігуном і гравцем в бейсбол, але найбільше захоплювався електронікою. Одним з перших винаходів Возняка був калькулятор, який переміг в шкільному конкурсі, організованому телеканалом BBC. Для його створення Стів вивчив мову програмування Фортран.

До 1975 року Стів навчався в декількох університетах: Університеті Колорадо, Університеті Ден-Аса і Каліфорнійському університеті, проте він кинув навчання і вирішив зайнятися новими, на той момент, цифровими розробками. Здобути вищу освіту Стів вирішив через 11 років. У 1986 році він закінчив Каліфорнійський університет і отримав диплом бакалавра EECS.

Кар'єра та перші кроки до створення Apple

У 1975 році Стів почав працювати в компанії Hewlett-Packard, де проектував калькулятори. У той час у розпорядженні компанії перебував один-єдиний комп'ютер власного виробництва, який використовували 80 інженерів. Разом з друзями – Стівом Джобсом і Джоном Дрейпером – Возняк займався конструюванням пристроїв для фрікінгу (зламування телефонних автоматів і мереж з метою отримання безкоштовних дзвінків).



Стів Возняк та Стів Джобс створили прототип комп'ютера Apple I

Разом зі своїм шкільним другом – Стівом Джобсом – у гаражі батьків вони Джобса створили модель комп'ютера, орієнтованого на запити любителів та ентузіастів комп'ютерної справи (прототип комп'ютера Apple I). За словами самого Возняка, пристрій вони спроектували лише для того, щоб справити враження на представників Клубу Домашніх Комп'ютерів в Пало-Альто. Проте тоді місцевий торговець електронним обладнанням замовив їм 25 таких пристроїв.

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Джобс вирішив, що на подібних розробках можна непогано заробити і переконав у цьому Возняка. Стів Возняк покинув Hewlett-Packard і зайняв пост віце-президента в Apple Computer, зареєстрованої 1 квітня 1976 року. Саме так зародилася популярна компанія під простою та зрозумілою назвою Apple.

Джобс зумів продати місцевому магазину електроніки першу партію комп'ютерів, і друзям довелося продавати власні речі, включаючи калькулятор Возняка, щоб зібрати необхідну суму на закупівлю комплектуючих.



Стів Возняк спільно з Джобсом заснував компанію Apple 1

Таким чином Apple I став проривом в галузі, набагато випередивши свого основного конкурента – Altair 8800. Перша партія персональних комп'ютерів була продана новоспеченою компанією за ціною 666,66 доларів за штуку. У той час, Возняк і гадки не мав, що ціна комп'ютера пов'язана з числом звіра – він просто додав до вартості в 500 доларів націнку в 33,3%. Звісно, це все звичайний збіг та забобони.

Перший рік роботи в компанії Стів займався удосконаленням свого дітища. Наступна модель Apple-II була все такою ж простою і зручною у використанні, а також вміла працювати з графікою. У 1980 році новинка з'явилася на ринку і принесла друзям перші мільйони. А вже через 12 років, в 1992 році, річний дохід компанії склав 7 мільярдів доларів.



Стів Возняк займався розробкою операційної системи Apple DOS

У 1978 році Возняк приступив до розробки операційної системи Apple DOS, а також створив контролер гнучких дисків Disk II. Також Стів не покладаючи рук працював над створенням різного програмного забезпечення для Apple DOS і створив власну мову програмування під назвою Calvin.

Окрім того, йому вдалося протягом 4 днів написати легендарну гру Breakuot і звід інструкцій для 16-бітного процесора SWEET16. Після авіакатастрофи в 1981 році, Стів змушений був відійти від справ компанії. За цей час він проспонсорував два великих рок-фестивалі, на яких виступали легенди року VanHalen, U2, MotleyCrue, Scorpions та одружився на Кенді Кларк, яка пізніше стала мамою трьох його дітей.

У 1983 році Возняк повернувся до роботи в компанії і пропрацював в Apple до 1987 року. Після виходу з корпорації, Стів створив нову компанію CL9, яка стала лідером з виробництва пультів дистанційного керування, а також організував фонд Unuson (Unite Us in Song), який займається благодійністю.



Стів Возняк займається благодійністю

Стів одружився вдруге в 1990 році на Сьюзан Мулкерн. Вони разом прожили до 2000 року. Зараз Стів Возняк живе в Лос-Гатос, штат Каліфорнія, спільно зі своєю третьою дружиною Дженет Хілл.

Чи наспраді Стів Возняк має українське походження?

Стосовно українського походження засновника Apple ходять легенди, більше того, він навіть сам вважає себе українцем. Та чи насправді Возняк має українське походження?

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За однією з версій батьки Стіва – Маргрет та Френсіс – після завершення Другої світової війни були змушені покинути Україну та емігрувати до США. Це одна з найбезглуздіших версій. Адже батько Возняка народився в Мічігані, а мати походить з Вашингтону. Відповідні записи є в переписі населення США. За цією ж версією Стів – вихідець із Буковини, якому при народженні дали ім'я Степан. Однак, цей факт ніяк не задокументований офіційно.

На слов'янське походження Стіва вказує і його призвище. Однак, він міг мати предків не лише в Україні, але й в Польщі, адже на той час України як держави не існувало, а її територія була розділена між різними державними утвореннями. Тому наразі тяжко ідентифікувати чи справді предки відомого розробника були вихідцями з України.



Стів Возняк переконаний, що має українське походження

Сам Возняк дає пряму відповідь на питання про етнічне походження своїх батьків, він зазначає, що родина матері походить із Німеччини, а родина батька з Польщі, або з іншої сусідньої країни. Щодо можливості українського походження він сказав:

Багато хто в мене запитує: Стів, ти поляк? Бо моє прізвище Возняк. Я відповідаю: Ні, я українець. Я завжди знав, що моє прізвище – українське. Все своє життя я хотів приїхати до України. Я деякою мірою бажав би бути українцем. Ці люди здаються найбільш подібними до американців, як я сам, з усіх інших європейців.

У листуванні зі Стахом Возняком, СЕО Cargofy, Стів написав:

"Я відчуваю спорідненість з Україною через своє ім'я."

А 30 вересня 2017 року, під час виступу на Olerom Forum 1 в Києві, Стів Возняк заявив прямо:

Багато хто в мене запитує: Стів, ти поляк? Бо моє прізвище Возняк. Я відповідаю: Ні, я українець.

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