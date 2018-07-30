Небезпеки стоматологічних кабінетів: як нічим не заразитися

За статистикою, 56% усіх хворих на гепатит заразилися цим вірусом після відвідин стоматолога. Як і чому стається така небезпечна прикрість, та як від неї вберегтися – у ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу розповів доктор медичних наук, професор, керівник стоматологічної "Клініки Заблоцького" Ярослав Заблоцький.

28 липня у всьому світі – день боротьби з гепатитом. Україна похвалитися відсутністю цієї хвороби, що заслужила назву "ласкавого убивці", не може. З 2010 року офіційна українська статистика повідомляла про від 3 002 до 3 811 на 100 тисяч населення хворих на хронічну або гостру форми гепатиту.

За даними Міністерства охорони здоров'я, інтенсивний показник на 100 тисяч населення за 11 місяців 2017 року становив 6,45 проти інтенсивного показника 6,27 за 11 місяців 2016 року, серед дитячого населення – 13,33, проти 13,2 за 11 місяців 2016 року. У січні 2018 року МОЗ повідомляло про спалах вірусного гепатиту А – у Миколаєві та області, тоді захворіли 47 осіб, з них 6 дітей віком до 18 років.

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Професор Заблоцький підтвердив – дійсно, більше половини випадків зараження вірусом гепатиту стається саме під час візитів до стоматолога. І причиною цьому – не погані лікарі, а ігнорування чи не змога забезпечити інфекційну безпеку у стоматологічних кабінетах або клініках.

Ярослав Заблоцький

Найвідоміший стоматолог України. Практикуючий лікар з 40-річним досвідом роботи та 20-річним досвідом керівництва приватною стоматологічною клінікою. Президент Асоціації імплантологів України та почесний президент Асоціації приватних стоматологів. Засновник Міжнародного форуму власників та керівників приватних клінік.

Найчастіше зараження вірусом гепатиту стається у стоматологічному кабінеті

Гепатит "через зуби"

Медичний працівник може поранитись гострими інструментами. Якщо перед тим приймали пацієнта, у якого є гепатит – медичний працівник буде інфікований і сам стане елементом передачі інфекції наступному пацієнту. Тому краще, щоб очищенням, дезінфекцією, стерилізацією інструменту займалися машини. Проте, такі машини дорогі, а їх використання, включно з розвідними матеріалами, здорожчує ціну послуги – тобто за безпеку пацієнти мають платити більше.

Ще у стоматолога є стоматологічний наконечник – той самий, яким лікар "дірочки" свердлить. Значна частина лікарів носить цей наконечник просто у кишені. А перед цим він міг працювати з абсолютно будь-яким пацієнтом. І хворим на гепатит, зокрема. Чи хворим на щось інше теж. Тому стоматологічні наконечники треба мити не тільки ззовні, але й в середині. Навіть якщо лікар дезінфікує (протирає) наконечник ззовні, цього недостатньо – весь бруд всередині.

Ціна безпеки

Існують стоматологічні установки, які промивають усі свої трубопроводи спеціальними дезінфікуючими розчинами за спеціальними програмами після кожного пацієнта.

Проте, такі стоматологічні установки дуже дорогі, від 50 до 80 тисяч євро кожна. Водночас, можна придбати стоматологічну установку китайського виробництва, на перший погляд таку саму, за неповних 2 000 євро, звісно, без жодних програм дезінфекції.

Лікування гепатиту С дуже дороге – на рівні 50-70 тисяч євро

Рівень інфекційної безпеки у будь-якій медичній установі повинен бути високим. Але щоб його мати – треба вкласти великі гроші одноразово, а потім ще витрачатися на витратні матеріали. Тому – послуга дорожчає для пацієнта. І питання в тому – чи хочеться людям за це платити. Ви ж можете і не заразитися. Тому – або ризикувати, або платити.

Але зараження гепатитом С, наприклад, – означає лікування на 50-70 тисяч євро.

Кого обрати

Ярослав Заблоцький вказав на неприємний момент – державні стоматологічні установи (жодні) не мають сучасних стерилізаційних! Приватні – лише великі клініки (і то різного рівня), які проводять хірургічні втручання, а не маленькі стоматологічні кабінети, які просто не можуть дозволити собі купити таку вартісну апаратуру та забезпечити високий стандарт інфекційної безпеки.

Тому у майбутньому вибір спеціаліста-стоматолога буде відбуватися через довіру до брендів, які знають – що таке репутація і які є ризики, щоб її втратити, переконаний професор Заблоцький.

Судіть самі – якщо пацієнт напише у ФБ, що "такий-то лікар не дбає за безпеку, і я заразився у нього гепатитом", то хто про це взнає? Лише якась невелика кількість людей! А якщо цей же пацієнт напише таке про відому клініку, то це грозить втратою репутації! Тому великі та знані медичні бренди (мова не лише про стоматологів) витрачають великі гроші на інфекційну безпеку. Ось, що значить бренд та репутація!

Ризикувати чи ні – обирати кожному пацієнту самостійно. Але попереджений – вже "озброєний", як то кажуть.

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Державні стоматологічні установи не мають сучасних стерилізаційних