На Львівщині поблизу Трускавця стався зсув на автодорозі Східниця – Орів. Причина – шалені зливи, що охопили нещодавно західні області України.

На дорозі Орів – Східниця сталися зсуви: деталі

Зсуви сталися з боку села Орів, а саме на шляху поблизу гори Цюхів Діл. Тому ця дорога зараз є не проїзною. Про це пише видання "Варто – Галицькі Новини".

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Зсув на автодорозі Східниця – Орів / Фото: "Варто – Галицькі Новини"

Зауважимо! Внаслідок повені на Західній Україні загалом зруйнувано понад 150 кілометри автодоріг і ще майже 600 кілометрів – пошкоджені.

Видання додає, що свого часу з Трускавця до гори Цюхів Діл хотіли побудувати підвісну канатну дорогу. Її довжина мала б становити 2 – 2,5 кілометра. Початкова станція мала бути з вулиці Городище, проміжна – на Лисій Горі, кінцева – на схилах гори Цюхів Діл.

Також хотіли побудувати вілли на горі, поблизу кінцевої станції канатки, де є прекрасний панорамний краєвид на Трускавець та околиці. Але зрештою проєкт так і не зреалізували.

Де на Львівщині стався зсув на дорозі / Карта

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Таке в цьому районі трапляється не вперше, але причина – інакша

На початку березня між Трускавцем і Стебником виникло нове карстове провалля. Першими про зсув ґрунту повідомили місцеві мешканці, які почули гуркіт від обвалу землі.

Через небезпеку подальшого зсуву ґрунту місцева влада попросила людей не приїжджати на місце обвалу. Крім того, дорогу між Трускавцем і Дрогобичем визнали небезпечною та перекрили. Сьогодні слід об’їжджати через Стебник. Хоча подекуди місцеві розсувають бетонні блоки самовільно.

Дивіться відео карстового провалля поблизу Стебника на Львівщині