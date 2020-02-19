Страшна правда про Дебальцеве: у Києві показали документальний фільм "Перехрестя Балу"

П'ять років тому українські військові залишили Дебальцівський плацдарм. Запеклі бої на ньому точилися з 21 січня до 18 лютого 2015 року. Нині Україна вшановує пам'ять захисників, які загинули в тих трагічних зимових боях. У музеї історії України у Другій світовій війні презентували експозицію присвячену Дебальцевому та відбувся спеціальний показ документального фільму "Перехрестя Балу".

"Правду про Дебальцеве вже хотіли розповідати багато хто. І от ми взяли абсолютно всю фактуру з цих боїв не прикрашаючи і не погіршуючи сам сюжет", – пояснив генпродюсер Міжнародного продюсерського центру "Фор-Пост" Олександр Дріз.

Фільм зняли два роки тому за підтримки Державного агентства України з питань кіно. Реальні події відтворили на Гончарівському полігоні. У картині – учасники боїв за Дебальцеве. У ній прикордонники поділились власними спогадами про оборону плацдарму та як доводилося виходити з оточення.



Олександр Дріз

Як піхота пішла – це жорстокі бої були. Коли ближні бої проходили, то це не забудеться ніколи. Треба було в день по три, по дві атаки відбивати. Тяжко було, але ми тримались", – пригадав військовослужбовець ЗСУ Василь.

"Обстріли були постійно і вже вкінці, коли нам закрили "дорогу життя" на Бахмут в Логвіно – з того часу російські танки заїжджали як до себе на блокпост", – зазначив демобілізований військовослужбовець ЗСУ Олександр Тарасюк.



На показ фільму прийшло багато військових

Під час оборони Дебальцівського плацдарму загинуло 136 українських військових. Серед них – капітан Ільгар Багіров, на честь якого блокпост дістав назву "Балу".

Війна не закінчилась. Але, на жаль, деякі люди не сприймають її належним чином. Тому потрібні такі фільми, щоб і діти, і дорослі – всі ми це згадували. Всі ми це бачили і ми це пам'ятали,

– розповіла вдова капітана Ільгара Багірова Тамара Багірова.

Нині "Перехрестя Балу" та фільм "Висота 307 і 5" присвячені подіям у Дебальцевому перекладають на англійську для показу за кордоном. Аби правду про російську війну на Сході України знали у світі.