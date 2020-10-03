Страус у Британії вважає себе зеброю: милі фото й відео
У працівників сафарі-парку Лонгліт, що у Вілтширі, Велика Британія, з'явився серйозний, але доволі милий клопіт. Це страус Блю, який вважає себе зеброю, а тому ігнорує самку Стейсі, з якою разом мав висиджувати яйця.
Цікаву історію страуса (чи то зебри) Блю розповідає видання The Sun.
До слова У Великій Британії кішка крала речі у сусідів протягом року: фото
Страус із цікавою історією самовизначення навіть пішов від своїх родичів і приєднався до зебр. Блю бігає поруч із ними, їсть траву й навіть намагається виляти уявним хвостом.
Смугасті, схоже, добре сприйняли "двоногу зебру", тож спокійно пасуться поруч із Блю. Працівники парку пояснюють, що тваринам зручно жити разом, адже в страусів поганий нюх і слух, а у зебр – зір. Відтак тварини чудово доповнюють і допомагають одне одному.
Блю покинув родичів і приєднався до зебр / Фото BBC
Втім у цій історії є і незадоволені сторони – це тепер самотня самка страуса Стейсі й працівники сафарі-парку. Останні мають клопіт з пошуками для Стейсі нового самця, який допоможе їй висиджувати яйця.
Страус Блю живе з зебрами й вважає себе одним з них: дивіться відео
Тому адміністрація сафарі-парку вирішила переселити Блю в інший парк, щоб мати можливість взяти собі іншого страуса, який не покине самку.
У Блю криза ідентичності, він просто хоче бути зеброю. Весь свій час він проводить зі стадом зебр, а вони й не проти,
– розповідають працівники Лонгліта.
Зебри нормально сприйняли страуса й живуть поруч із ним / Фото BBC