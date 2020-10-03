У працівників сафарі-парку Лонгліт, що у Вілтширі, Велика Британія, з'явився серйозний, але доволі милий клопіт. Це страус Блю, який вважає себе зеброю, а тому ігнорує самку Стейсі, з якою разом мав висиджувати яйця.

Цікаву історію страуса (чи то зебри) Блю розповідає видання The Sun.

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Страус із цікавою історією самовизначення навіть пішов від своїх родичів і приєднався до зебр. Блю бігає поруч із ними, їсть траву й навіть намагається виляти уявним хвостом.

Смугасті, схоже, добре сприйняли "двоногу зебру", тож спокійно пасуться поруч із Блю. Працівники парку пояснюють, що тваринам зручно жити разом, адже в страусів поганий нюх і слух, а у зебр – зір. Відтак тварини чудово доповнюють і допомагають одне одному.



Блю покинув родичів і приєднався до зебр / Фото BBC

Втім у цій історії є і незадоволені сторони – це тепер самотня самка страуса Стейсі й працівники сафарі-парку. Останні мають клопіт з пошуками для Стейсі нового самця, який допоможе їй висиджувати яйця.

Страус Блю живе з зебрами й вважає себе одним з них: дивіться відео

Тому адміністрація сафарі-парку вирішила переселити Блю в інший парк, щоб мати можливість взяти собі іншого страуса, який не покине самку.

У Блю криза ідентичності, він просто хоче бути зеброю. Весь свій час він проводить зі стадом зебр, а вони й не проти,

– розповідають працівники Лонгліта.



Зебри нормально сприйняли страуса й живуть поруч із ним / Фото BBC