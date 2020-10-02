Британська кішка Піксель протягом року приносила в будинок багато поцуплених у сусідів речей. Наразі її власниця Кейт Бейкер з міста Андовер хоче знайти всіх "постраждалих", щоб повернути їм крадене.

Жінка поділилась своєю історією в одній з фейсбук-груп. За її словами, речей було настільки багато, що брат Кейт навіть придбав для них коробку.

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Як пише BBC, у 2019 році тварина виробила звичку щоночі приносити додому різні речі. Спочатку це були соснові шишки, гілки з дерев, мох чи пір'я. Згодом Піксель почала нести дитячі іграшки та різні речі з відчинених сусідських сараїв.

"Я завжди планувала перевірити, чи зможу я повернути їх власникам", – так Кейт пояснила, чому не віддавала одразу всі речі.

Відтак її брат приніс велику "коробку грабіжниці Піксель", аби складати туди речі, які приносить кішка.



Речі, які приносила кішка Піксель / Фото фейсбук-сторінка Kate Baker

Після того, як власниця тварини опублікувала допис в соцмережі, до неї звернулося чимало власників цих речей. Однак наразі жінка й досі не змогла повернути все те, що поцупила її кішка.

І додала, що кішка й досі не покинула цю звичку. Відтак постійно приносить додому щоразу щось нове.

"Вранці у мене було 3 пір'їни. Не сумнівайтеся, що вона шукатиме більше "подарунків"", – відзначила Кейт Бейкер.



Дворічна кішка Піксель / Фото фейсбук-сторінка Kate Baker