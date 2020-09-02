Останніми днями економісти заговорили про певні загрози для енергетичної галузі держави. Один з головних чинників – подорожчання нафти й напружена ситуація з ключовим імпортером нафтопродуктів – Білоруссю.

Чого чекати на вітчизняному ринку вже восени 2020 року і чи готові до цього українці та уряд – читайте в матеріалі журналістів 24 каналу.

Важливо Ціни на бензин та дизель зросли: скільки вони коштують на українських АЗС

Впродовж останнього тижня, від 21 до 28 серпня ціни на бензин та дизельне паливо зросли. Їхня вартість збільшилася в середньому на 30 копійок. Експерти кажуть, що надалі все залежатиме від нафтового ринку.

Вплив Білорусі

Тисне на ціни за бензин і криза ключового імпортера нафтопродуктів до України – Білорусі. Через страйки проти результатів президентських виборів на мітинги вийшли працівники заводів. Не залишилися осторонь і робітники нафтопереробного "Нафтану" та Мозирського НПЗ.

Поки вони повністю не зупинили роботу підприємств, однак найменші зміни в роботі цих заводів можуть коштувати постачання в Україну, стверджують енергоексперти. А це – третина річного запасу нафтопродуктів.

Потрібно розробити план дій, які б дозволили оперативно відреагувати на реалізацію таких ризиків, а саме переорієнтування нафтопродуктів на західний та морський напрями,

– зазначив енергоексперт Геннадій Рябцев.

Стратегія Міненергетики

У Міністерстві енергетики України вже обговорюють розробку відповідної стратегії. Однак на це піде понад місяць. А запасів у трейдерів є на 2 тижні. Україна має й інше джерело постачань – з Росії. Але на постачання трубою Кабмін вже вдруге ввів спецмито на імпорт. Додаткове подорожчання нафтопродуктів на 4%, переконані аналітики.

Вони просто переорієнтувалися на залізницю. Вони почали надходити залізницею, майже у тих самих обсягах, які вони були до цього, але дорожче. Тобто ми стали платити за це більше,

– наголосив директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн.

Однак енергетично не залежати ні від кого Україна сьогодні не може. Продукти Кременчуцького нафтопереробного заводу, попри незначне збільшення виробництва дизелю за останній рік, невигідно постачати до найбільших мегаполісів країни. Тож поки ціна на паливо в Україні найближчим часом економічно залежить від світових цін на нафту – вони вже стрибнули з 15 доларів за барель до 40. А політично – доля пального в руках українсько-білоруських відносин.

Зверніть увагу За рік бензин подешевшав на понад 25%

"Якби було усе нормально в політичному сенсі, в стосунках, утримали б стосунки на якомусь рівні з владою Білорусі, яка б вона не була найближчим часом, то, можливо, можна було б говорити навіть про зниження цін", – зазначив Дяченко.

Довідка. Тим часом Білорусь з 1 вересня знову підвищила експортне мито на нафту і нафтопродукти. Майже на 1 долар за тонну продукції.