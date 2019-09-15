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      Стрибок з парашутом, перешкоди та бойові завдання: як випробовували десантників – фото та відео

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      Парашутний стрибок, смуга перешкод, бойові стрільби, 4-кілометровий біг та рукопашний бій – такі випробування на витривалість влаштували для десантників 79-ої бригади на Миколаївщині. І все за-для того, аби довести, що новобранці мають право вдягти символ десанту – маруновий берет.

      Підйом о пів на третю ранку, перший в житті стрибок з парашутом, і ще з десяток бойових завдань – таких випробувань бійці-строковики ще не мали.

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      Один із десантників – Олександр Камінський – до лав десантно-штурмових військ просився свідомо, ще у військкоматі. Каже, заздалегідь хотів поставити високу планку, щоб важче було у навчанні. Хлопець зізнається, служба його змінила і внутрішньо, і зовнішньо. Адже до армії хлопець важив понад 100 кілограмів, а зараз він у чудовій фізичній формі.

      Десантники мали подолати безліч перешкод
      Десантники мали подолати безліч перешкод / Скріншот з відео 24 каналу

      Такий самий маршрут під час навчань проходять і контрактники. Командування бригади підкреслює – нічого особливого для строковиків не вигадували. Адже підготовка для всіх одна.

      Військові строкової служби – це ті самі бійці, до них такий самий підхід в плані навчань, як і до військовослужбовців-контрактників. Ми намагаємось однаково якісно тренувати всіх наших людей і це теж є елементом нашої підготовки,
      – відповів прес-офіцер 79 ОДШБр Олексій Молодцов.

      Окрім смуг перешкод та змагань на витривалість, відпрацювали солдати ще й бойові стрільби.

      Стрільба теж стала обов'язковим завданням для солдат
      Стрільба теж стала обов'язковим завданням для солдат / Скріншот з відео 24 каналу

      На завершенні маршруту бійців ще чекав рукопашний бій із професіоналами. Та попри втому і виснаження, усі строковики залишились у захваті від навчань. Вже після них, учасники отримають омріяний маруновий берет.

      Десантники мали і рукопашний бій
      Десантники мали і рукопашний бій / Скріншот з відео 24 каналу

      У командуванні сподіваються, серед новобранців знайдуться ті, хто захоче продовжити службу вже на контракті. А там завдання серйозніші, адже бійці цієї бригади несуть службу на передовій.

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      Теги: Новини України Збройні сили України Новини Миколаєва
      Джерело: 24 канал
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