"Один загинув, ще одного поранено": у Святошинському районі Києва сталася стрілянина

Стрілянина у Києві / Ілюстративне фото з мережі
У Святошинському районі Києва 24 жовтня конфлікт між чоловіками переріс у стрілянину з травматичної зброї. Унаслідок поранень один із потерпілих загинув, ще одного чоловіка з травмами госпіталізували до лікарні.
Як повідомили в поліції Києва, збройну сутичку вчинив один із учасників суперечки, діставши пістолет травматичної дії.
Які подробиці інциденту?
Чоловік зробив декілька пострілів у бік своїх опонентів безпосередньо під час з'ясування стосунків на вулиці.
Наразі пораненому чоловікові медики надають необхідну допомогу у закладі охорони здоров'я. Правоохоронці вже затримали зловмисника на місці події та з'ясовують усі обставини й причини конфлікту.
Що було відомо раніше?
Як вже повідомлялося на нашому сайті, це не перший подібний інцидент із застосуванням зброї у столиці за останній час.
Зокрема, 19 жовтня у Печерському районі киянин відкрив прицільний вогонь у приміщенні районного ТЦК та СП, унаслідок чого вогнепальні поранення дістали троє правоохоронців і троє військовослужбовців.
Нападника тоді затримали на місці, а пізніше йому оголосили про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України.
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