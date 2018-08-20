Стрілянина у Харкові: мерія розповіла про деталі інциденту

У Харкові вночі озброєний чоловік з невідомих причин відкрив вогонь біля будівлі мерії та поранив охоронця. А згодом почав стріляти по патрульних. Внаслідок перестрілки один поліцейський загинув.

Про це у прямому ефірі розповіла кореспондентка 24 каналу

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Загиблий – Дмитро Кірієнко, був заступником командира 2 роти 4 батальйону управління патрульної поліції.

Поліція встановлює особу нападника, наразі про нього нічого не відомо. Щодо подій, які відбулися вночі: мерія повідомила перші деталі. Вночі йшов невідомий чоловік повз будівлю мерії та почав стріляти. Коли охоронці вийшли, вони подумали, що там вибухають петарди і хотіли просто втихомирити хуліганів. Але виявилось, що це стрілянина, і одного з чоловіків поранили. За його життя борються медики. Відомо, що о 7 ранку тільки закінчилася операція. Чоловік у дуже важкому стані наразі перебуває в лікарні невідкладної допомоги.

Також у мерії повідомили, що нападник походив по другому поверху мерії одразу після того, як стріляв. Потім вийшов, і вже на виході його зустріли патрульні поліцейські. Він відкрив вогонь і по ним, поранивши заступника командира. Чоловік помер по дорозі в лікарню, йому не змогли допомогти, адже поранення були занадто важкими. О 12 годині буде великий брифінг поліції, вони розкажуть подробиці. Щодо стану охоронця буде також великий брифінг медиків.

Нагадаємо, вночі у понеділок, 20 серпня, до приміщення міської ради Харкова увірвався невідомий чоловік та вчинив стрілянину під час якої поранив охоронця і патрульного працівника поліції, який загинув. Видання "Харків.Live" повідомило, що, за заявами очевидців, перед тим, як потрапити до приміщення міської ради чоловік зробив біля десяти пострілів у двері будівлі.