Стрілянина у Харкові: останні новини і головні версії

Вночі у центрі Харкова коло будівлі міської ради невідомий відкрив стрілянину, в результаті якої один поліцейський загинув, ще одна людина отримала важке поранення. Сам нападник був знешкоджений.

Журналісти 24 каналу зібрали усі відомі подробиці стрілянини в Харкові та розібрались із основними версіями того, що відбулось.

Читайте також: Стрілянина у центрі Харкова: один поліцейський загинув, є поранені

Що сталось у Харкові?

Невідомий озброєний чоловік намагався увірватися до міськради Харкова. Спікер Харківської міськради Юрій Сидоренко розповів, що чоловік, який відкрив вогонь біля мерії Харкова, стріляв із двох пістолетів. Охоронці, які почули постріли, спочатку прийняли їх за вибух петард. Один із них вирішив піти подивитися, хто там підриває петарди, вийшов і отримав два кульових поранення. "Після цього невстановлений чоловік (при ньому не було жодних документів) зайшов у будівлю, походив по другому поверху, і на виході його вже зустрічали два екіпажі патрульних", – розповів він.

Початок стрілянини у Харкові: дивіться відео

Інформація про постріли надійшла до правоохоронців близько 00:37 в ніч на понеділок. На місце вирушив наряд патрульної служби. Поліцейські побачили біля будівлі міськради пораненого охоронця, поруч стояв чоловік, який почав стріляти по патрульних. Один із поліцейських отримав поранення. Пізніше, незважаючи на зусилля медиків, поліцейський помер. Поранений охоронець перебуває в стабільному важкому стані. Поліцейські у відповідь застосували табельну вогнепальну зброю та знешкодили нападника.

Стрілянина в Харкові: відеозапис, опублікований очевидцями подій

Що відомого про загиблого?

Загиблий – Дмитро Кірієнко, був заступником командира 2 роти 4 батальйону управління патрульної поліції. "Дмитро один із тих, хто з-поміж перших прийшов у наші лави, служити та захищати. У пам’яті всіх, хто знав і працював разом з Дмитром, він залишиться принциповим і чуйним керівником, поліцейським, який вірно та самовіддано служив Батьківщині та українському народу", – розповіли у патрульній поліції.

Читайте також: Напад на мерію Харкова: відео стрілянини

У загиблого офіцера залишились дружина та дворічна донечка.

Що відомо про нападника?

Як розповів керівник Головного управління Національної поліції в Харківській області Олег Бех, нападник був 1959 року народження, місцевий житель. Однак, ця інформація ще перевіряється. Під час нападу він нічого не кричав, не висував ніяких вимог. Був одягнутий у синю джинсову куртку, футболку синього кольору, чорні штани у стилі "мілітарі", чорні спортивні замшеві кросівки, сіру кепку.

Читайте також: Стрілянина в Харкові: у поліції описали особу нападника

За інформацією правоохоронців, у крові нападника було більше 2 проміле – він перебував під дією алкоголю або наркотичних речовин. Нападник отримав два кульові поранення – одне в ногу і одне в груди. Йому надавалася допомога, але він помер і була констатована смерть.

У поліції також повідомили, що з місця події було вилучено 2 стартових пістолети, перероблених під бойові, 5 магазинів від пістолетів, а також 26 гільз.

Що кажуть правоохоронці?

Наразі слідство розглядає низку версій: вбивство з хуліганства, вбивство з особистої неприязні до міськради, керівництва міськради або охоронної структури міськради, або привернення уваги до своєї особи. За фактом події відкрито кримінальні провадження за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) і ст. 348 (посягання на життя співробітника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) Кримінального кодексу України.

Слідчі також дадуть оцінку діям охоронця міськради, який відкрив нападнику двері.