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      Стрілянина в Одесі: чоловік зайшов у перукарню і вистрілив у жінку – відео

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      Поліцейські встановлюють обставини стрілянини у Київському районі Одеси / od.npu.gov.ua

      В Одесі сталася стрілянина у перукарні. Невідомий чоловік кілька разів вистрілив з травматичного пістолета у перукарку і втік.

      Постраждала жінка 1974 року народження була госпіталізована із пораненнями грудної клітини та попереку. Про це повідомили у пресслужбі місцевої поліції

      До теми: У Києві поліція зі стріляниною затримала озброєного іноземця: фото

      Надзвичайна подія сталася ще ввечері 18 лютого. Правоохоронці розшукують зловмисника.

      Дивіться відео з місця стрілянини в Одесі: 

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Кримінальні новини Поліція Новини Одеси Стрілянина Новини України
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