Стрілянина в Одесі: чоловік зайшов у перукарню і вистрілив у жінку – відео

В Одесі сталася стрілянина у перукарні. Невідомий чоловік кілька разів вистрілив з травматичного пістолета у перукарку і втік.

Постраждала жінка 1974 року народження була госпіталізована із пораненнями грудної клітини та попереку. Про це повідомили у пресслужбі місцевої поліції. До теми: У Києві поліція зі стріляниною затримала озброєного іноземця: фото Надзвичайна подія сталася ще ввечері 18 лютого. Правоохоронці розшукують зловмисника. Дивіться відео з місця стрілянини в Одесі: