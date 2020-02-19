Стрілянина в Одесі: чоловік зайшов у перукарню і вистрілив у жінку – відео
0
В Одесі сталася стрілянина у перукарні. Невідомий чоловік кілька разів вистрілив з травматичного пістолета у перукарку і втік.
Постраждала жінка 1974 року народження була госпіталізована із пораненнями грудної клітини та попереку. Про це повідомили у пресслужбі місцевої поліції.
До теми: У Києві поліція зі стріляниною затримала озброєного іноземця: фото
Надзвичайна подія сталася ще ввечері 18 лютого. Правоохоронці розшукують зловмисника.
Дивіться відео з місця стрілянини в Одесі:
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі