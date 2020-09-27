В Україні зафіксували другу хвилю COVID-19. За останні декілька тижнів добова кількість нових хворих сягнула щонайменше 2 тисяч випадків. До місцевих виборів в Україні залишився лише місяць. Однак поки що незрозуміло, чи готові українці зробити свідомий вибір.

24 канал пропонує до вашої уваги найцікавіші та найпопулярніші серед наших читачів сюжети за тиждень.

Пандемія COVID-19 в Україні

Найбільшу кількість нових хворих наразі зафіксували у Києві, Харківській та Тернопільській областях. Згідно з прогнозами фахівців, ситуація в Україні погіршиться наприкінці осені. Інфекціоністи зазначали, що найбільше хворітимуть студенти та працездатне населення.

Ситуація з пандемією в Україні: дивіться відео

Місцеві вибори 2020 в Україні

Попри помітне розчарування українців після очікувань щодо переможців попередніх президентських і парламентських виборів, явка на місцевих може бути високою. Водночас фахівці занепокоєні ціннісними характеристиками, яким надає перевагу звичайний виборець. Адже тут все дуже неоднозначно.

Третина українців не вірить у зміни після виборів: дивіться відео

Учням українських шкіл бракує підручників

Українським школам бракує підручників для учнів. З нового навчального року усі російськомовні школи перейшли на українську мову навчання. Проте достатньо підручників в міністерстві освіти не передбачили.

Детальніше про нестачу підручників у школах: дивіться відео

Дефіцит бюджету на 2021 рік

В Україні тільки готуються ухвалювати бюджет на 2021 рік, однак проблеми вже розпочались. За оптимістичним прогнозом Кабміну дефіцит бюджету у наступному році складе приблизно 279 мільярдів гривень.

Як держава планує збільшити надходження грошей: дивіться відео

Проблеми з водою в Криму

Десятки селищ на півдні окупованого Криму залишилися без питної води. Кремль навіть натякнув на можливе захоплення Херсонщини та Миколаївщини, мова йде про масштабні військові навчання "Кавказ-2020". Все, аби відновити таке потрібне Путіну водопостачання в Крим.

Чи може Росія захопити Херсонщину та Миколаївщину: дивіться відео