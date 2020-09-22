Десятки селищ на півдні окупованого Криму залишилися без питної води. Все через засушливе літо та пересохлі свердловини, які забезпечували місцевих жителів водою. Аби не допустити екологічної катастрофи, окупаційна влада підвозить воду автоцистернами. Не краща ситуація й у великих містах.

У Сімферополі систематичні проблеми з постачанням води. Востаннє так важко з водою там було всередині XX століття. Детальніше – в матеріалі 24 каналу.

До теми Окупанти у Криму розказали, як планують розв'язати проблему подачі води на півострів

Чому у Криму виникла проблема з водою

Анексований Крим без дніпровської води вже шостий рік. До загарбання росіянами водою автономну республіку забезпечувала на 85% Україна. У 2014 році почалась так звана "водна блокада" – як відповідь на анексію.

Утім, останнім часом українські політики все частіше говорять про відновлення постачання води на півострів. Спершу голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія запропонував пустити воду до анексованого Криму в обмін на Донбас. Суспільство обурилось, Арахамія перепросив.

Згодом таку можливість припустив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. А потім – і представник України в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук.

Там живуть українці. Якщо раптом трапиться гуманітарна катастрофа, пов'язана з водою, то людям можемо дати воду. Але промисловим підприємствам, військовим базам – ніколи в житті на це не підемо,

– наголосив Кравчук.

Офіційно Україна поки не планує відновлювати постачання води на окупований півострів. Мовляв, говорити про це можна лише після того, як Росія визначає себе агресором та звернеться до української сторони з відповідною заявою.

На що може піти Кремль

Росія на таке, звичайно, не йде. А тому Кремль традиційно почав брязкати зброєю. В акваторії Чорного моря та на території Криму Міноборони РФ розпочало масштабні військові навчання "Кавказ-2020".

Цей жест – натяк на можливе захоплення Херсонщини та Миколаївщини. Все, аби відновити таке потрібне зараз Путіну водопостачання в Крим.

Можна прогнозувати будь-які силові дії Росії з метою розблокувати постачання дніпровської води в Кримський канал. Для цього треба захопити Нову Каховку, де він розпочинається,

– зазначив Андрій Клименко, керівник проєкту "Майдан закордонних справ".

Відповіддю на агресивні навчання Росіян в Криму стали українсько-американські військові навчання по всій Україні. Цим дали зрозуміти, що сценарій 2014 року не повториться.