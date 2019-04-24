Студенти-будівельники "Львівської Політехніки" отримають підтримку від корпорації РІЕЛ

Стипендії, стажування та працевлаштування в Будівельній корпорації РІЕЛ очікують на найуспішніших студентів "Львівської політехніки".

Під час "наукових фестин", що днями пройшли у Львові, Президент Будівельної корпорації РІЕЛ Ростислав Мельник та ректор Національного університету "Львівська Політехніка" Юрій Бобал підписали Меморандум про співпрацю. Бізнес та освітній сектор домовились про підтримку найцікавіших студентських проектів та наукових ініціатив та запровадження відзнак та стипендій для найвправніших студентів Інституту будівництва та інженерії довкілля Університету.

Фінансову підтримку взяла на себе РІЕЛ. За словами президента корпорації Ростислава Мельника, Меморандум передбачає також і пряму співпрацю студентів та випускників з корпорацією РІЕЛ.

Ми вирішили розпочати співпрацю з "Львівською Політехнікою" для того, щоб дати можливість студентам проходити практику за фахом і отримувати якісь фінансові вигоди. Тоді в майбутньому вони стануть класними спеціалістами,

– впевнений Ростислав Мельник.

Водночас, на думку Ректора НУ "Львівська Політехніка" Юрія Бобала, цим Меморандумом передбачені заходи, в яких напряму зацікавлена "Львівська Політехніка".

"Наприклад, підготовка до вступу, вступ, навчання та ті ж стипендії. Вступники напевне знатимуть, що вони дуже добре підготовлені, як спеціалісти. Плюс знатимуть, де їм працювати після закінчення Політехніки", – наголошує Юрій Бобал.

Студенти ініціативу вподобали. Кажуть, професія будівельника буде лише розвиватися.

"Дуже корисна професія. І вона завжди буде корисною на всі часи, у майбутньому також. І я хочу бути частинкою цього. Хочу будувати та конструювати", – поділився думками студент першого курсу Інституту будівництва та інженерії довкілля НУ Стас Андрущенко.

Зацікавити вступників, підтримати студентів та випускників будівельних спеціальностей – така мета нового меморандуму. Талановитим студентам пропонуватимуть співпрацю, стажування та працевлаштування в будівельній корпорації RIEL.