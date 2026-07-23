"Дружній вогонь": російська ППО могла збити літак Су-57, – ЗМІ

У небі над ворожою столицею сталася безпрецедентна авіакатастрофа, яка викрила критичні вразливості новітньої системи оборони окупантів. Завдяки філігранній роботі спецслужб гордість ворожої авіації була знищена руками самих же зенітників.

Про це повідомляє Агентство.

Що може бути причиною падіння російського винищувача?

У четвер, 23 липня 2026 року, в Одинцовському районі Московської області зазнав аварії військовий літак. Попри те, що Міністерство оборони Росії поспішило заявити про технічну несправність авіатехніки, у середовищі російських військових блогерів стрімко поширюється версія про знищення борту власними силами протиповітряної оборони.

Авіакатастрофа сталася приблизно о 13:50 за місцевим часом. Винищувач, який виконував тренувальний політ після зльоту з військової авіабази Кубинка, впав на полі між мікрорайоном Шихово та селом Луцино, неподалік від міста Звенигород. Очевидці зазначають, що пілот до останнього намагався відвести машину від житлової забудови, після чого успішно катапультувався, а сам літак вибухнув під час зіткнення із землею.

Хоча офіційне відомство не назвало модель знищеного борту, підконтрольне Кремлю видання Коммерсант із посиланням на власні джерела підтвердило, що йдеться про багатоцільовий винищувач п'ятого покоління Су-57, який російський диктатор Володимир Путін ще в червні пафосно називав "найкращим у світі".

Російський військовий аналітик Кирило Михайлов зазначає, що значна частина спостерігачів схиляється саме до версії про "дружній вогонь". Один із відомих російських мілблогерів прямо натякнув, що головні запитання щодо інциденту варто поставити розрахунку ППО "Барс-Москва".

До слова. Цей добровольчий загін влада Росії поспіхом створила в середині червня 2026 року спеціально для захисту неба над Москвою, Московською та Калузькою областями від українських безпілотників. Набір туди здійснюється за річним контрактом із зарплатою від 220 тисяч рублів та мільйонними преміями за збиті цілі, однак підготовка новобранців, які часто не мають жодного військового досвіду, триває лише три тижні на полігонах Міноборони Росії.

Що каже InformNapalm?

Справжню причину катастрофи розкрила міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm. За їхніми даними, знищення надвартісного Су-57 стало прямим результатом блискучої спільної HUMINT- та CYBINT-операції українських спецслужб.

Завдяки комплексному когнітивному та кібернетичному впливу українським фахівцям вдалося втрутитися в роботу розрахунку ППО "Барс-Москва", перетворивши цей захисний контур на інструмент ураження власної російської авіації.

Ще 17 липня спільнота InformNapalm повідомляла про успішне опрацювання величезного масиву перехоплених у росіян матеріалів. Серед них були прямі трансляції з полігону, де готували розрахунки "Барс-Москва" для протидії українським далекобійним дронам за допомогою систем "Елка" та "Лис". На основі цього аналізу було підготовлено детальну аналітичну записку для Сил оборони України.

Документ містив систематизовані дані про рівень підготовки особового складу, програмно-апаратний комплекс, алгоритми бойової роботи та, найголовніше, критичні вразливості системи. Саме цю інформацію використали для того, щоб спровокувати збій у системі та обернути зброю росіян проти їхньої ж цілі.

Представники спільноти також нагадали, що версія про "технічну несправність" Су-57 має під собою цілком реальне підґрунтя, яке тягнеться ще з минулого року.

Нагадаємо, 15 червня в Іркутській області Росії розбився стратегічний бомбардувальник Ту-22М3. За даними російської сторони, екіпаж встиг катапультуватися та вижив, а попередньою причиною аварії називають відмову двигуна.