Київський апеляційний суд 3 липня розглянув апеляцію на запобіжний захід активісту Сергію Стерненку. Суд залишив у силі попереднє рішення про 2 місяці цілодобового домашнього арешту.

Судове засідання провели суддя-доповідач Валерій Лашевич, а також судді Микола Ященко та Іван Рибак. До речі, сам Стерненко про дату розгляду апеляції дізнався напередодні лише з новин та сайту судової установи, повідомляє 24 канал.

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Що сказав Стерненко

Після оголошення вироку суду, Стерненко вийшов до своїх прихильників, які вкотре прийшли його підтримати під стіни суду. Він анонсував акцію протесту на 4 липня у парку Шевченка в Києві. Активісти вийдуть, аби висловити своє невдоволення розслідуванням справи Шеремета та триманням під вартою підозрюваних у цій справі Юлії Кузьменко та Андрія Антоненка.

Опісля під стінами суду прихильники Стерненка запалили фаєри та співали пісень.

Що відомо про запобіжний захід Стерненку

Суд у Києві 15 червня обрав запобіжний захід Стерненку у вигляді 60 діб домашнього арешту. Це попри те, що ще під час попереднього засідання, 12 червня, понад 300 людей висловили бажання взяти активіста на поруки. Після рішення суду спалахнув чималий протест.

Згодом за клопотянням Стерненка суд змінив йому місце запобіжного заходу з військової частини в Одесі на помешкання в Києві.

Зауважимо, що через певний час після цього Стерненко розповів, що до нього пізно ввечері двічі – 20 та 22 травня – приходили невідомі чоловіки, які представилися працівниками поліції. Вони розпитували, чому активіст не відбуває домашній арешт в Одесі, хотіли поговорити віч-на-віч, а коли почули про адвоката, то просто пішли.

У чому підозрюють Стерненка

В умисному вбивстві. Мовиться про смертельне ножове поранення, яке активіст завдав Івану Кузнєцову – чоловіку, який першим напав на Стерненка з ножем. Це був загалом уже третій напад на активіста.

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