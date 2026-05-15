В Україні немає недоторканних: на Банковій прокоментували суд над Єрмаком

Андрія Єрмака, колишнього голову Офісу Президента, підозрюють у корупції. Вищий антикорупційний суд 14 травня 2026 року визначив йому запобіжний захід. Мовиться про арешт на 60 днів із можливістю застави 140 мільйонів гривень.

Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк розповів 24 Каналу, що процес судового засідання над Єрмаком – ознака здорового демократичного суспільства. Він підкреслив, що не існує недоторканних.

Про що свідчить слідство над Єрмаком?

Михайло Подоляк підкреслив, що в Україні, як і в інших європейських державах існує політична відповідальність та працює незалежна правоохоронна система.

Далі (щодо справи Єрмака – 24 Каналу) буде конкурентна робота у суді адвокатури та прокуратури для того, щоб або довести злочин, або не довести його. Розумію, що частково це все негативно впливає на суспільство, адже пан Єрмак був однією із ключових модераторів у перші роки війни. На мій погляд, він багато чим займався ефективно і, можливо, в чомусь не ефективно,

– сказав він.

Попри все, за словами Подоляка, сама ситуація, коли людина, я раніше очолювала президентський секретаріат, а зараз перебуває на лаві підсудних, говорить про те, що в Україні можливі такі процеси, на відміну від авторитарних держав.

Важливо! У Європі пильно стежить за розвитком справи Єрмака. Дипломат Роман Безсмертний вважає, що у ЄС реагують на це спокійно, адже корупційні органи ведуть розслідування. Це, ймовірно, хороший знак для європейської інтеграції нашої держави.

Це вказує на те, що суспільство, як і має бути в демократичній країні, може впливати на владу, аби домогтися справедливості.

Однак цю справу або подібні прояви корупції, а вони, на жаль, в Україні є, буде активно використовувати ворожа пропаганда. Все для того, аби тиснути на українське суспільство,

– додав радник голови Офісу Президента.

Росіяни, ймовірно, намагатимуться тиснути на систему української влади, наприклад, через соціальні мережі, зокрема мережу ботів та провокаційні заяви.

Подоляк вважає, що з цим боротись буде нелегко, адже Україна перебуває у стані війни, а російська пропаганда може стати додатковим важелем тиску. Однак є всі шанси, щоб справитись достойно із подібним випробуванням.

Що відомо про суд над Єрмаком?

Єрмак заперечує будь-які звинувачення щодо його причетності до корупційних схем. Він стверджує, що 6 років працював чесної на благо України, заявивши, що немає чого приховувати.

Суд заборонив Єрмаку контактувати із ворожкою Веронікою Анікієвич. Раніше він звертався до неї за послугами. Якщо він внесе заставу, то це та деякі інші обмеження будуть зняті.

Єрмак перебуває у слідчому ізоляторі, але за нього можуть внести заставу. Його адвокат заявив про труднощі зібрати потрібну суму. Однак гроші потроху надходять. Єрмака можуть звільнити, якщо внесуть потрібну суму.