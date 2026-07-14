Вбивство братів Мосейчуків: суд обрав запобіжний захід екскомандиру 155-ї бригади

Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для Станіслава Лучанова, екскомандира 155-ї ОМБр "Анна Київська". Його підозрюють в організації вбивства двох братів Мосейчуків.

Про це повідомили у Нацполіції.

Що відомо про справу Лучанова?

Як пише Суспільне, засідання розпочалося із чотиригодинною затримкою.

Лучанов заявив, що не згоден із підозрою, але готовий співпрацювати зі слідством.

Прокурор просив про тримання підозрюваного під вартою. Він наголосив, що Лучанов може переховуватися від слідства та суду, адже раніше пішов у СЗЧ, а також може впливати та залякувати свідків, які є його підлеглими.

Сам Лучанов стверджував, що не був у СЗЧ, а пішов у відпустку, а потім – на лікарняне.

Адвокат підозрюваного заявив, що "в матеріалах справи немає жодної згадки" про його підзахисного. За словами захисту, вказівку на вбивство братів давала "інша людина".

Нагадаємо, що злочин стався у селі Калинівка Білоцерківського району Київщини.

Встановлено, що між одним із братів та місцевою мешканкою виник словесний конфлікт. Згодом її чоловік, екскомандир бригади, вимагав вибачень перед його дружиною за висловлену нецензурну лайку, однак отримав відмову. Вирішивши помститися, зловмисник залучив до плану інших військових.

Слідчі з'ясували, що фігуранти проникли на територію будинку, де проживали брати. Погрожуючи зброєю, вони силоміць вивезли їх до іншої області. Там чоловіків незаконно утримували, а потім вбили.

У Лучанова виник умисел в заподіянні смерті. Він залучив Олексія Долгаленка (командир батальйону 155-ї ОМБр – 24 Канал), для якого нього прямим начальником… Лучанов надав наказ вбити братів, вибрав місце… Долголенко 1 липня вивіз Мосійчука Максима на полігон (поблизу Полтави – 24 Канал). Завдав поранення в голову, Мосійчук помер,

– говорив прокурор у залі суду.

Потім, за твердженням сторони обвинувачення, підозрюваний також вивіз на полігон іншого брата – Романа. За його словами, Долгаленко вистрілив йому у голову щонайменше 8 разів. Щоб приховати тіла, підозрюваний помістив їх у заздалегідь викопану яму на території цього ж полігону, а потім відзвітував Лучанову.

Наразі поліцейські встановили особи 9 причетних до злочину. Усі вони військовослужбовці.

Фігурантам повідомлено про підозру та обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Сам Лучанов тривалий час переховувався, але 13 липня його затримали у столиці. Екскомандиру загрожує до 15 років за ґратами або довічне позбавлення волі.