Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишній заступниці керівника Офісу президента Ірині Мудрій. Її взяли під варту на 60 днів із можливістю внесення застави. Суд обрав запобіжний захід колишній заступниці голови ОП Ірині Мудрій important

Про це повідомляє НАБУ.

Що відомо про рішення суду?

ВАКС вирішив взяти Ірину Мудру під варту строком на 60 днів. Водночас суд визначив альтернативу у вигляді застави в розмірі 20 мільйонів гривень.

Під час засідання сторона обвинувачення просила застосувати до підозрюваної тримання під вартою з альтернативою застави у 150 мільйонів гривень. Прокурор, зокрема, посилався на ризик переховування Мудрої.

За його словами, у справі є записи розмов експосадовиці з народним депутатом Микитасем щодо її зв'язків із працівниками Державної прикордонної служби. Також слідство має розмову Мудрої з дочкою щодо можливого проживання за кордоном.

Захист просив суд не застосовувати до Мудрої запобіжний захід. Водночас за колишню заступницю керівника ОП поручилися двоє людей, серед яких головний рабин Києва Моше Реувен Асман Маркович.

Після оголошення рішення суду Ірина Мудра зробила заяву щодо застави.

Я спробую знайти таку суму,

– сказала вона.

За словами Мудрої, вона звернеться до знайомих і друзів із запитанням, чи зможуть вони їй допомогти. Експосадовиці зазначила, що має "багато контактів", тому сподівається зібрати необхідні 20 мільйонів гривень.