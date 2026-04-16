Суд відпустив Шуфрича під домашній арешт замість тримання під вартою

Суд змінив запобіжний захід для Нестора Шуфрича. В Офіс Генерального прокурора наполягали на подальшому утриманні в СІЗО через наявні ризики.

Замість тримання під вартою він перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом. Про це йдеться в повідомленні Офісу Генпрокурора України.

Дивіться також Компанія Шуфрича скаржиться у російський суд на доньку Медведчука через нерухомість у Криму

Що відомо про зміну запобіжного заходу для Шуфрича?

Прокурори виступали проти зміни запобіжного заходу для Нестора Шуфрича та наполягали на продовженні тримання під вартою.

Під час судового засідання прокурори наголошували на тяжкості інкримінованих йому злочинів, зокрема державної зради. Також звернули увагу на ризиках, які залишаються актуальними.

Попри це, суд ухвалив змінити запобіжний захід. Замість СІЗО обвинувачений перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом із носінням електронного засобу контролю. Як зазначили в прокуратурі, ухвала не підлягає оскарженню.

Офіс Генерального прокурора заперечував проти зміни запобіжного заходу, оскільки ризики, встановлені у цьому кримінальному провадженні, не втратили актуальності. Саме тому прокурори наполягали на подальшому триманні обвинуваченого під вартою,

– йдеться у повідомленні.

Нагадаємо! Нестор Шуфрич, обраний від забороненої партії ОПЗЖ за даними слідства, просував проросійські наративи та, ймовірно, виконував завдання ФСБ, що шкодило державній і інформаційній безпеці України. Слідство також вважає, що він співпрацював із Леонідом Сівковичем, беручи участь у підривній діяльності, та регулярно виступав у медіа з позиціями, вигідними країні-агресору. За матеріалами справи, у 2013 році Шуфрич придбав нерухомість у Криму, а після окупації півострова уклав угоду з Росгвардія щодо її охорони, що може свідчити про фінансування цієї структури. Обвинуваченому загрожувало до 15 років позбавлення волі.