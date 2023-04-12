Одним з в’язнів сепаратистів у той час був нині відомий український військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан. Він стикнувся з Євичем у донецькій катівні "Ізоляція". Світан розповів 24 Каналу, що його видали колишні українські міліціонери та працівники СБУ.

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Потрапить у Гаагу – якщо доживе

За його словами, тоді, у 2014 році, на територію Донецької області зайшли російські ГРУшники, ФСБшники, а згодом лінійні військові частини. Йому довелось залишитись в окупованому Донецьку та налагоджував партизанський рух. У той час він був радником губернатора області, а згодом його видали росіянам і він "познайомився" з Євичем у в’язниці.

"Ефект бумеранга існує. Звісно, те, що лікар потрапив під російський суд, не зіставно з тим, що вони творили з 2014 року. Знаю, що він написав книжку "В окопах Донбасу", де описував тортури, які застосовував. Це дуже цікава фігура. Чим закінчиться суд – подивимось. У кінцевому випадку я думаю, що приведу його в Гаагу, якщо він доживе, звісно", – розповів Світан.

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