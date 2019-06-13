Суд Баришівки заборонив Рожковій виконувати обов’язки: реакція НБУ

Баришівський районний суд Київської області ухвалив рішення, яке забороняє Катерині Рожковій виконувати обов'язки першого заступника голови правління Національного банку України. Проте, жодного офіційного рішення від суду у цій справі НБУ не отримував.

Рішення суд виніс нібито ще 11 червня, а НБУ дізнався про нього з листа фізособи-учасника судового розгляду.

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"До Національного банку надійшов лист від фізичної особи, зі змісту якого виходить, що 11 червня Баришівський районний суд Київської області нібито ухвалив рішення про заборону Катерині Рожковій брати участь у засіданнях правління та виконувати покладені на неї посадові обов'язки", – повідомили в НБУ.

У Нацбанку уточнили, що ініціали цієї фізичної особи збігаються з ініціалами одного з ймовірних учасників судової справи, проте в Єдиному держреєстрі судових рішень такого рішення наразі немає.

Згідно з процесуальним кодексом рішення суду підлягає виконанню негайно, тобто відразу після отримання. Однак поки що ми не отримували і не були присутні при винесенні будь-якої постанови про заборону членам правління НБУ здійснювати свої повноваження. Тому ми не можемо стверджувати, що інформація про наявність відповідного постанови відповідає дійсності. Якщо це так, то Національний банк оскаржить його в передбаченому законом порядку,

– пояснили в Нацбанку.

Окрім того, начальник управління претензійно-позовної діяльності Юридичного департаменту НБУ Віктор Григорчук наголосив, що фінрегулятор вивчить, чи були дії судді Баришівського суду неправосудними і чи є підстави для скарги на дії судді і звернення в правоохоронні органи.

Хто вже намагався усунути Рожкову з посади? Народний депутат Юрій Савчук раніше подавав позов до Окружного адміністративного суду Києва з вимогою заборонити Рожковій виконувати повноваження першого заступника глави НБУ. У 2018 році депутати Верховної Ради Ігор Луценко та Олександр Дубінін також намагалися в судовому порядку обмежити Рожкову у виконанні посадових повноважень. Проте 15 травня 2018 року Апеляційний суд Києва підтвердив правомірність виконання нею своїх посадових обов'язків, а Тернопільський міськрайонний суд взагалі вирішив відмовити у відкритті провадження у справі.

Які скандальні рішення виносив Баришівський суд?

24 травня Баришівський районний суд Київської області позбавив ліцензії українську авіакомпанію SkyUp Airlines на перевезення пасажирів. Рішення було виненесе нібито за позовом невдоволеної пасажирки. Причиною в ухвалі вказано системне невиконання зобов'язань перед клієнтами, затримка рейсів і відсутність контролю за виконанням норм авіаційної безпеки.

У міністерстві інфраструктури України наголосили, що ухвала є недійсною, адже ліцензію на дозвіл польотів видає та анульовує лише Державна авіаційна служба.

Також у SkyUp додали, що пасажирка, яка подала позов, не користувалась послугами авіакомпанії і фізично не могла придбати квиток на рейс Київ-Шарм-ель-Шейх, як вказує у позові, тому що такі рейси є чартерними і квитки на них не продаються.