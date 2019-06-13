12:36
13 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 SKYUP ФІЛАРЕТ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Справжня причина частих затримань Навального. Молодь РФ двіжує на честь Сталіна
      Вєсті Кремля
      22:44, 12 червня
      Вєсті.UA: Зеленський-бандерівець розчарував Кадирова і Путіна. Скандальне ЗЕпризначення Бухарєва
      Вєсті.UA
      20:47, 12 червня
      Знущання і побиття: як у Бердянській колонії побудували бізнес на в'язнях
      ЦРУ
      09:00, 12 червня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Помічники радянських господинь
      Згадати все
      16:07, 8 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 SKYUP ФІЛАРЕТ

      Суд Баришівки заборонив Рожковій виконувати обов’язки: реакція НБУ

      966 Читать новость на русском
      Суд заборонив Рожковій виконувати посадові обов'язки в НБУ
      Суд заборонив Рожковій виконувати посадові обов'язки в НБУ / bank.gov.ua

      Баришівський районний суд Київської області ухвалив рішення, яке забороняє Катерині Рожковій виконувати обов'язки першого заступника голови правління Національного банку України. Проте, жодного офіційного рішення від суду у цій справі НБУ не отримував.

      Рішення суд виніс нібито ще 11 червня, а НБУ дізнався про нього з листа фізособи-учасника судового розгляду.

      Читайте також: НБУ створив підрозділ для захисту споживачів фінансових послуг: що це означає

      "До Національного банку надійшов лист від фізичної особи, зі змісту якого виходить, що 11 червня Баришівський районний суд Київської області нібито ухвалив рішення про заборону Катерині Рожковій брати участь у засіданнях правління та виконувати покладені на неї посадові обов'язки", – повідомили в НБУ.

      У Нацбанку уточнили, що ініціали цієї фізичної особи збігаються з ініціалами одного з ймовірних учасників судової справи, проте в Єдиному держреєстрі судових рішень такого рішення наразі немає.

      Згідно з процесуальним кодексом рішення суду підлягає виконанню негайно, тобто відразу після отримання. Однак поки що ми не отримували і не були присутні при винесенні будь-якої постанови про заборону членам правління НБУ здійснювати свої повноваження. Тому ми не можемо стверджувати, що інформація про наявність відповідного постанови відповідає дійсності. Якщо це так, то Національний банк оскаржить його в передбаченому законом порядку,
      – пояснили в Нацбанку.

      Окрім того, начальник управління претензійно-позовної діяльності Юридичного департаменту НБУ Віктор Григорчук наголосив, що фінрегулятор вивчить, чи були дії судді Баришівського суду неправосудними і чи є підстави для скарги на дії судді і звернення в правоохоронні органи.

      Хто вже намагався усунути Рожкову з посади? Народний депутат Юрій Савчук раніше подавав позов до Окружного адміністративного суду Києва з вимогою заборонити Рожковій виконувати повноваження першого заступника глави НБУ. У 2018 році депутати Верховної Ради Ігор Луценко та Олександр Дубінін також намагалися в судовому порядку обмежити Рожкову у виконанні посадових повноважень. Проте 15 травня 2018 року Апеляційний суд Києва підтвердив правомірність виконання нею своїх посадових обов'язків, а Тернопільський міськрайонний суд взагалі вирішив відмовити у відкритті провадження у справі.

      Які скандальні рішення виносив Баришівський суд?

      24 травня Баришівський районний суд Київської області позбавив ліцензії українську авіакомпанію SkyUp Airlines на перевезення пасажирів. Рішення було виненесе нібито за позовом невдоволеної пасажирки. Причиною в ухвалі вказано системне невиконання зобов'язань перед клієнтами, затримка рейсів і відсутність контролю за виконанням норм авіаційної безпеки.

      У міністерстві інфраструктури України наголосили, що ухвала є недійсною, адже ліцензію на дозвіл польотів видає та анульовує лише Державна авіаційна служба.

      Також у SkyUp додали, що пасажирка, яка подала позов, не користувалась послугами авіакомпанії і фізично не могла придбати квиток на рейс Київ-Шарм-ель-Шейх, як вказує у позові, тому що такі рейси є чартерними і квитки на них не продаються.

      blog_ava
      У Москві на марші підтримки журналіста Голунова затримали понад 500 осіб: фото, відео
      сьогодні
      5591
      Теги: Новини України Новини політики НБУ Судді
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Украина и Молдова превращаются в сателлиты России при согласии Запада
      сьогодні , 12:00 Украина и Молдова превращаются в сателлиты России при согласии Запада
      Блог Соцмережі 601
      Суд проти SkyUp : хто хоче втопити український лоукост?
      сьогодні , 08:40 Суд проти SkyUp : хто хоче втопити український лоукост?
      Артем Овдієнко 912
      Як обрати холодильник для дому: поради на що треба звернути увагу
      12 червня , 07:00 Як обрати холодильник для дому: поради на що треба звернути увагу
      6396
      Луганск стал совсем другим – поменялся даже взгляд людей на улице
      12 червня , 22:00 Луганск стал совсем другим – поменялся даже взгляд людей на улице
      Ольга Черненко 1778
      Філарет скликає собор для відновлення Київського патріархату: що означає і чи вплине це на томос
      12 червня , 21:01 Філарет скликає собор для відновлення Київського патріархату: що означає і чи вплине це на томос
      Світлана Попова 2541
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук