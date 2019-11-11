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      Суд дозволив ліквідувати УПЦ КП, прихильники Філарета влаштували бійку: фото та відео

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      Почесний патріарх Філарет
      Почесний патріарх Філарет / liga.net

      Шостий апеляційний суд Києва 11 листопада ухвалив: ліквідацію Київського патріархату УПЦ – продовжити. Під час засідання суду прихильники Філарета штурмували приміщення суду, трощили двері та меблі, билися з правоохоронцями.

      Своїм рішенням суд став на бік Міністерства культури і Православної церкви України. Про це розповіло видання "Лівий берег". 

      Передумови: Суд призупинив ліквідацію УПЦ КП – що це означає та які будуть наслідки

      Раніше, у вересні, юристи Філарета домоглися рішення Окружного адмінсуду щодо тимчасового припинення процедури ліквідації УПЦ Київського патріархату. "Але зараз усе розблоковано й нічого не забороняє реєстраторам міністерства завершити процес ліквідації", – кажуть у Мінкульті.

      Прихильники ж Філарета зібралися зранку 11 листопада у центрі Києва на протест проти ліквідації УПЦ КП. У приміщенні суду протестувальники спричинили конфлікт з правоохоронцями. 

      Фото з місця інциденту ("Лівий берег"):

       

       

      З криками: "Ми вимагаємо правосуддя", – "філаретівці" розбили скло вхідних дверей, намагаючись потрапити на засідання, де розглядали питання ліквідації церкви.

      Відео з приміщення суду ("Лівий берег"):

      Чому Філарет та ПЦУ – у конфлікті?Патріарх Філарет неодноразово висловлював незгоду з уставами ПЦУ, звинувачував митрополита Епіфанія в порушенні домовленостей.

      Філарет певен, що на Об'єднавчому соборі 15 грудня 2018 році учасники домовилися, що ПЦУ керуватиме саме Філарет, а от Епіфаній лише представлятиме церкву за кордоном. 

      20 червня Філарет провів свій "Собор УПЦ КП", де й заявив про відновлення діяльності Київського патріархату та відкинув Томос. Синод ПЦУ у відповідь позбавив Філарета права управління Київською єпархією. 

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Скандал Релігія Філарет Апеляційний суд Києва Православна церква України УПЦ КП Міністерство культури України
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