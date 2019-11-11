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      Суд разрешил ликвидировать УПЦ КП, сторонники Филарета устроили драку: фото и видео

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      Почетный патриарх Филарет
      Почетный патриарх Филарет / liga.net

      Шестой апелляционный суд Киева 11 ноября постановил: ликвидацию Киевского патриархата УПЦ – продолжить. Во время заседания суда сторонники Филарета штурмовали здание суда, крушили двери и мебель, сражались с правоохранителями.

      Своим решением суд встал на сторону Министерства культуры и Православной церкви Украины. Об этом рассказало издание "Левый берег".

      Предпосылки: Суд приостановил ликвидацию УПЦ КП – что это значит и какие будут последствия

      Ранее, в сентябре, юристы Филарета добились решения Окружного админсуда о временном прекращении процедуры ликвидации УПЦ Киевского патриархата. "Но сейчас все разблокировано и ничего не запрещает регистраторам министерства завершить процесс ликвидации", – говорят в Минкульте.

      Сторонники же Филарета собрались утром 11 ноября в центре Киева на протест против ликвидации УПЦ КП. В помещении суда протестующие вызвали конфликт с правоохранителями.

      Фото с места инцидента ("Левый берег"):

       

       

      С криками: "Мы требуем правосудия", – "филаретовцы" разбили стекло входной двери, пытаясь попасть на заседание, где рассматривался вопрос ликвидации церкви.

      Видео из здания суда ("Левый берег"):

      Почему Филарет и ПЦУ – в конфликте?
      Патриарх Филарет неоднократно выражал несогласие с уставами ПЦУ, обвинял митрополита Епифания в нарушении договоренностей.

      Филарет уверен, что на Объединительном соборе 15 декабря 2018 года участники договорились, что ПЦУ будет руководить именно Филарет, а вот Епифаний только будет представлять церковь за рубежом.

      20 июня Филарет провел свой "Собор УПЦ КП", где и заявил о возобновлении деятельности Киевского патриархата и отверг Томос. Синод ПЦУ в ответ лишил Филарета права управления Киевской епархией.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Скандал Министерство культуры Украины УПЦ КП Православная церковь Украины Апелляционний суд Киева Филарет Религия
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