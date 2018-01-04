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ІРИНА НОЗДРОВСЬКА НОВОРІЧНІ СВЯТА ІРАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Суд Лінча може отримати українську прописку, – експерт

08:03, сьогодні 1650 Читать новость на русском
В Україні утворився вакуум влади
В Україні утворився вакуум влади / УП

Коли люди не бачать покарання, вони можуть чинити суд Лінча. І це дуже небезпечно.

Таку думку сайту "24" висловив директор центру суспільно-інформаційних технологій "Форум" Валерій Димов.

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За його словами, сьогодні в Україні утворився вакуум держави через те, що покарання злочинців відбувається або вибірково, або взагалі його немає. Часто, зазначає експерт, суспільство вважає винними в тому, що відбувається на дорогах, на вулицях, у самій владі – самих правоохоронців. І в цей вакуум легітимності держави йдуть ті люди, які вважають, що вони можуть здійснити таке покарання.

Коли Міністерство оборони в 2014 році було недієздатним, його замінили волонтери, які допомагали армії. Коли армія теж була фактично недієздатна, їй на допомогу прийшли добровольчі батальйони. Такі самі волонтери і добровольці можуть замінити нереформовану ГПУ і тотально корумповані суди,
– зауважує Валерій Димов.

Політолог зауважує, що такі випадки в Україні трапляються постійно. Зокрема, одному з "тітушок", причетних до трагедії 2 травня 2014 року в Одесі, якого відпустив Чорноморський суд Одеської області, проломили голову. В Нікополі родич загиблого кинув гранату в суді, тому що вважав, що судді не спроможні покарати вбивць його сина або навіть покривають їх. І він вважає, що чинить "правосуддя".

Скільки українці не чули про правосуддя, вони так і не побачили доведених до суду справ і покараних злочинців – як щодо резонансних злочинів, таких, як вбивство Максима Шаповала чи Аміни Окуєвої, так і пов’язаних із корупцією чиновників. Коли люди не бачать покарання, вони можуть чинити суд Лінча. Лінч може отримати українську прописку,
– наголосив Валерій Димов.

Нагадаємо, 1 січня тіло правозахисниці Ірини Ноздровської знайшли у річці Кізка на Київщині. 29 грудня стало відомо про зникнення правозахисниці, яка була сестрою жінки, що загинула у резонансній аварії на Київщині. Ірина Ноздровська вела активну роботу у справі про аварію, в якій загинула її сестра Світлана Сапатинська. Аварія сталася 30 вересня 2015 року у Демидові. У скоєнні ДТП звинувачують Дмитра Россошанського.

Ірина Ноздровська померла від ножових поранень – на її тілі було виявлено кілька колотих ран. У справі слідчі допитали вже близько 50 осіб. У Нацполіції висунули кілька версій вбивства Ноздровської.

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Теги: Новини України Новини політики Ірина Ноздровська
Джерело: 24 Канал
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