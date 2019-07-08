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      Суд над Єфремовим перенесли до Києва

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      Олександр Єфремов
      Олександр Єфремов / LIGA.net

      Екс-регіонала Олександра Єфремова, якого звинувачують у державній зраді, надалі судитимуть у Києві, оскільки в Луганській та Харківській областях майже немає суддів. Адвокати поскаржились, що це призводить до затягнення процесу судочинства.

      Про таке рішення суддів повідомив адвокат Єфремова Олександр Мельников, передає УНІАН. З його слів, захисники самі подали клопотання про передачу справи до Києва, оскільки через нестачу суддів справа про державну зраду тягнеться вже довгі роки.

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      Мельников зазначив, що зв'язок між підсудним та апеляційним судом може відбуватися через відеоконференцзв'язок напряму зі слідчим ізолятором у Старобільську, де перебуває Єфремов.

      Коли почнеться перше засідання апеляційного суду по справі Єфремова наразі невідомо.

      У чому звинувачують Олександра Єфремова?Олександр Єфремов — голова "Партії Регіонів" за часів Януковича. У 2015-му році його затримала Генеральна прокуратура за фактом зловживання владою, що спричинило тяжкі наслідки для державного бюджету.

      30-го липня 2016-го року був вдруге затриманий за підозрою в державній зраді та сепаратизмі. Прокуратура закидає йому створення так званої "ЛНР", незаконне голосування за "диктаторські закони Януковича", відмивання коштів та інше. Сам Єфремов сказав, що сам не пам'ятає, скільки проти нього існує обвинувачень.

      До цього моменту суд щомісяця продовжував підсудному термін арешту.

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      Теги: Новини України Новини політики Олександр Єфремов Верховний суд України
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