Суд наклав грошові санкції на Ахметова, – ЗМІ

Відомому українському олігарху Рінату Ахметова заборонили витрачати більше, ніж 20 тисяч євро в місяць.

Відповідна інформація зазначається у рішенні окружного суду Нікосії (Кіпр) про заморожування активів Ахметова за справою "Укртелекому", передає "Цензор.НЕТ".

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Так, згідно із рішенням суду, відповідачі можуть "використовувати та розпоряджатися грошовою сумою в 20 тисяч євро щомісяця для покриття власних судових витрат".

"Якщо він є фізичною особою, користуватися або розпоряджатися додатковою грошовою сумою до 20 тисяч євро в місяць для покриття витрат на його проживання або, якщо він є компанією, користуватися та/або надавати додатково кошті в сумі до 20 тисяч євро для покриття своїх витрат, за умови, що використання таких коштів є необхідним під час реалізації компанією своєї поточної діяльност", – підкреслюється у документі.

Крім того, ресурс оприлюднив список активів Ахметова, які можуть бути замороженими в разі відповідного рішення національних судів. У нього входять, зокрема, 100% акціонерного капіталу UATelecominvest (Кіпр), акції банку ПУМБ, 100% акціонерного капіталу "СКМ-Інвест", "СКМ Спорт Лімітед" (Кіпр), 90,25% акціонерного капіталу "Стадіон "Шахтар", 100% акціонерного капіталу" СКМ Менеджмент "(Нідерланди), 100% акціонерного капіталу ESPV Limited (володіє корпоративними правами групи "Еста"(галузевий холдинг СКМ у сфері нерухомості), UMBH (Ukrainian Machine Building Holding) (Кіпр) володіє понад 50% у ВАТ "Донецькгірмаш", 100% Vesco Limited (Кіпр) (володіє компанією "Веско" – найбільшим в Україні підприємством із відкритого видобутку глин), 100% Parallel Nafta (володіє корпоративними правами паливної групи "Паралель" (автозаправки), 100% "СКМ Фінанс", 100% акцій холдингу ДТЕК та інші активи.