Активи Ахметова на суму у понад 820 мільйонів заморожено за рішенням суду на Кіпрі

27 грудня на Кіпрі окружний суд столиці республіки Нікосії постановив заморозити активи українського олігарха Ріната Ахметова на суму у понад 820 мільйонів євро. Відповідна ухвала суду стосується справи "Укртелекому" та десяти фігурантів.

Як повідомляє ТСН з посиланням на The Financial Times, замороження активів сталося за позовом компанії Raga Establishment, яка належить колишньому голові правління "Родовід Банку" Денису Горбуненку.

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Так, у компанії заявляють, що в 2013 році вони продали "Укртелеком" Ахметову, який повинен був заплатити 860 мільйонів доларів, однак натомість бізнесмен нібито вніс лише 100 мільйонів доларів авансу та опісля припинив платежі.

Зауважимо, що під санкції може потрапити в тому числі і квартира в лондонському "Гайд-парку", яку підприємець придбав в 2011 році – тоді вона була найдорожчою приватною резиденцією у Великобританії.

Ахметов може подати апеляцію до 8 січня.

Додамо, що у 2011 році держава продала 92,79% акцій "Укртелекому" за 10,5 мільярда гривень компанії ЕСУ, дочірній фірмі австрійського фонду EPIC. Через два роки, в 2013 році, "Укртелеком" перепродали групі СКМ Ахметова.

Колишня назва Raga Establishment Ltd – Epic Telecom Invest Ltd. Ця кіпрська компанія виступила від імені австрійського фонду EPIC офіційним власником ЕСУ на момент приватизації "Укртелекому".

Горбуненко придбав Raga Establishment у 2013 році.

Нагадаємо, 20 грудня стало відомо, що Високий суд Лондона видав наказ про всесвітній арешт коштів іншого українського олігарха – Ігоря Коломойського.