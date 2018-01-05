22:45
5 січ 2018
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ІРИНА НОЗДРОВСЬКА РІЗДВО КВАРТАЛ 95 ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Немолодий герб Росії. Релігійні таємниці Поклонської. Частина 2
Вєсті Кремля
19:56, 1 січня
Вєсті.UA. Жир. Подайте на президентство. Троянський кінь у спідниці
Вєсті.UA
18:34, 30 грудня 2017
Викривачі в небезпеці: куди зникла справа, ініційована Соломатіною
ЦРУ
08:20, 27 грудня 2017
Чому український олігархат навмисне звертається до британських судів
Підсумки дна
14:00, 31 грудня 2017
Згадати Все. Новорічні традиції
Згадати все
23:39, 28 грудня 2017
Згадати все
ЦРУ
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ІРИНА НОЗДРОВСЬКА РІЗДВО КВАРТАЛ 95 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Активи Ахметова на суму у понад 820 мільйонів заморожено за рішенням суду на Кіпрі

16:17, сьогодні 1415 Читать новость на русском
Рінат Ахметов
Рінат Ахметов / Getty Images

27 грудня на Кіпрі окружний суд столиці республіки Нікосії постановив заморозити активи українського олігарха Ріната Ахметова на суму у понад 820 мільйонів євро. Відповідна ухвала суду стосується справи "Укртелекому" та десяти фігурантів.

Як повідомляє ТСН з посиланням на The Financial Times, замороження активів сталося за позовом компанії Raga Establishment, яка належить колишньому голові правління "Родовід Банку" Денису Горбуненку.

Читайте також: З'явилась інформація, скільки Ахметов винен росіянам за "Укртелеком"

Так, у компанії заявляють, що в 2013 році вони продали "Укртелеком" Ахметову, який повинен був заплатити 860 мільйонів доларів, однак натомість бізнесмен нібито вніс лише 100 мільйонів доларів авансу та опісля припинив платежі.

Зауважимо, що під санкції може потрапити в тому числі і квартира в лондонському "Гайд-парку", яку підприємець придбав в 2011 році – тоді вона була найдорожчою приватною резиденцією у Великобританії.

Ахметов може подати апеляцію до 8 січня.

Додамо, що у 2011 році держава продала 92,79% акцій "Укртелекому" за 10,5 мільярда гривень компанії ЕСУ, дочірній фірмі австрійського фонду EPIC. Через два роки, в 2013 році, "Укртелеком" перепродали групі СКМ Ахметова.

Колишня назва Raga Establishment Ltd – Epic Telecom Invest Ltd. Ця кіпрська компанія виступила від імені австрійського фонду EPIC офіційним власником ЕСУ на момент приватизації "Укртелекому".

Горбуненко придбав Raga Establishment у 2013 році.

Нагадаємо, 20 грудня стало відомо, що Високий суд Лондона видав наказ про всесвітній арешт коштів іншого українського олігарха – Ігоря Коломойського.

Теги: Новини України Рінат Ахметов гроші Новини політики Кіпр Судді Укртелеком
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
Захарченко влаштував несолодке життя жителям
сьогодні, 22:02 Захарченко влаштував несолодке життя жителям "республіки": звірські побори на Донбасі
Олексій Чибісов 4002
Де у світі найбільше українських емігрантів: цікава статистика
сьогодні, 19:04 Де у світі найбільше українських емігрантів: цікава статистика
11268
Заборона феєрверків: чому, де і як довго
сьогодні, 19:01 Заборона феєрверків: чому, де і як довго
Яніна Ткачук 571
Очень скоро будет наше абсолютно Новое Рождество, новая эра!
сьогодні, 17:01 Очень скоро будет наше абсолютно Новое Рождество, новая эра!
Володимир Співаковський 2188
Дело Ирины Ноздровской набирает опасных для Украины оборотов
сьогодні, 15:02 Дело Ирины Ноздровской набирает опасных для Украины оборотов
Микола Спиридонов 8523
З’явилось нове відео аварії у Харкові: ДТП видно крупним планом (18+)
 19 жовтня 2017 , 11:54
Смертельна ДТП у Харкові: журналістка розбила усі аргументи на захист Зайцевої
21 жовтня 2017 , 19:11
10 речей, які обов'язково повинні бути в зимовому гардеробі
15 грудня 2017 , 15:15
"Свати" не є загрозою для національної безпеки України, – радник глави МВС
 30 листопада 2017 , 14:14
Фани Національної збірної з футболу відвідали 350 дітей в дитячих будинках та інтернатах України
 20 грудня 2017 , 17:30
Skoda Superb – комфортний "лімузин" за доступною ціною
 24 листопада 2017 , 15:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук