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Суд обрав запобіжний захід підозрюваному у нападі на ромів у Львові

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Сьогодні, 26 червня, обрали запобіжний захід третьому із восьми підозрюваних за напад на ромський табір у Львові – це тримання під вартою, без права застави.

Про це розповіла кореспондентка 24 каналу Софія Трощук.

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Засідання відбувалося в закритому режимі, прохання батьків та адвокатів відкрити його, суд відхилив. За словами адвоката підозрюваного, захід занадто суворий, і у судді не надали конкретних доказів причетності хлопця до події. Засідання провели у Пустомитівському районному суді, неподалік Львова. За словами мами підозрюваного Ярослава, Лесі, того вечора хлопець пішов гуляти і близько дванадцятої ночі із ним зник мобільний зв'язок. Про те, що сталося, вона дізналася в неділю вранці від адвоката.

Він у мене в хаті не може курочку зарізати, то не той варіант. Він може виглядає, що він такий кремезний, сильний, прекрасний, але він не такий,
– зазначила мама підозрюваного.

Також запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права застави обрали ще одному підозрюваному Юрію. Адвокати заявили, що оскаржуватимуть рішення в апеляційному суді.

Нагадаємо, у суботу ввечері, 23 червня, у лісовому масиві на околиці Львова група осіб у масках напала на табір, у якому проживають громадяни ромської національності. Внаслідок інциденту 1 людина загинула, ще 4 травмовані. Зловмисників вже затримала поліція, їм загрожує покарання на термін від 15 років до довічного ув'язнення. Усі нападники неповнолітні: їм від 16 до 17 років. СБУ побачила у цьоиму злочині російський слід. У нападі на ромський табір підозрюють учасників угрупування "Твереза і зла молодь".

Теги: Новини України Жертви Новини Львова Роми
Джерело: 24 канал
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