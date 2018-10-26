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      Суд прийняв рішення у справі антикорупціонера Шабуніна та відомого провокатора Філімоненка

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      Шабунін під час судового розслідування
      Шабунін під час судового розслідування / zik.ua

      26 жовтня у Дніпровському районному суді Києва обрали запобіжний захід у справі голови правління Центру протидії корупції Віталія Шабуніна. Раніше його підозрювали у навмисному побитті Всеволода Філімоненка, за яке Віталій міг отримати до п'яти років в'язниці.

      Інцидент стався торік у червні. Шабунін вдарив Філімоненка по обличчю тому, що той ображав його колегу. Через деякий час після штовханини провокатор підбіг до Шабуніна та пирснув йому в обличчя балончиком, в результаті Віталію діагностували хімічний опік очей.

      Читайте також: Через побиття скандального Філімоненка відкрили провадження проти антикорупціонерки

      Судова тяганина тривала близько року. На засіданні 26 жовтня суд відмовив у домашньому арешті голови правління Центру протидії корупції Віталія Шабуніна.

      Такого заходу вимагав блогер Всеволод Філімоненко. Мовляв, Шабунін перешкоджав його журналістській діяльності та навіть побив. Всеволод Філімоненко, відомий своїми провокаціями, навіть під час засідання суду сидів у масці Порошенка.

      Філімоненко під час засідання суду
      Філімоненко під час судового засідання

      Сам Шабунін стверджує, що сприймає потерпілого як провокатора та не вважає його журналістом.

      Теги: Новини України Судді Віталій Шабунін
      Джерело: 24 канал
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      Новини за 26 жовтня
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