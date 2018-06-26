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Суд продовжив арешт бразильському бойовику з Донбасу Лусваргі

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Суд продовжив арешт Лусваргі
Суд продовжив арешт Лусваргі / Радіо Свобода

У вівторок, 26 червня, Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області продовжив термін арешту бразильцю Рафаелю Маркусу Лусваргі, який воював на стороні проросійських бойовиків Донеччини. Так, чоловік пробуде під вартою до 24 серпня.

Про це повідомляє прес-служба суду.

Зазначимо, що Лусваргі звинувачують в "участі у незаконних збройних формуваннях та терористичних організаціях".

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За клопотанням прокурора, обвинуваченому ухвалою суду було продовжено дію запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб, а саме до 24 серпня 2018 року, 21:00 години,
– мовиться у повідомленні суду.

Додамо, що наступне судове засідання у цьому кримінальному провадженні призначене на 21 серпня, 13:00.

Нагадаємо, у січні 2017 року суд визнав Лусваргі винним у створенні терористичної організації та непередбачених законом збройних формувань і виніс вирок у вигляді 13 років ув’язнення. Проте у серпні 2017 року апеляційний суд скасував вирок і повернув справу Лусваргі на новий розгляд через порушення територіальної підсудності.

Певний час бразилець переховувався у чоловічому Свято-Покровському Голосіївському монастирі УПЦ МП. А 4 травня 2018 року в Києві Лусваргі затримали представники праворадикальних організацій. Чоловіка привели до будівлі СБУ та вимагали вжити заходів щоод нього.

7 травня суд арештував бразильця на 60 діб без можливості внесення застави.

Теги: Новини України Війна на Донбасі Рафаель Лусваргі Кримінальні новини арешт Новини Дніпра Бразилія
Джерело: 24 Канал
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