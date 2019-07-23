Суд Росії визнав "законним" вирок українцю Грибу: деталі

Верховний суд Росії визнав, що вирок українцю Павлу Грибу був "законним". Політв'язень має провести шість років у колонії за "заклики до тероризму".

Таким було рішення суду при розгляді скарги сторони захисту, повідомляє видання "ТАСС".

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Адвокат українця заявив, що у протоколі затримання час і місце його складання не відповідають дійсності.

Мого підзахисного безкарно били, катували і вибивали з нього свідчення, які потім лягли в основу вироку. Вважаю, що вирок підлягає скасуванню,

– заявив правозахисник.

Сам Павло Гриб наголосив, що не згоден з вироком. За його словами, він був засуджений без найменшої причини, тому не погоджується з тим, що відбувається.

"Я намагаюся довести, що звинувачення щодо мене несправжні і бездоказові. Я не згоден зі звинуваченням і вироком", – сказав політв'язень.

Що відомо про справу Павла Гриба?24 серпня 2017 року тоді 19-річний Павло Гриб поїхав до білоруського Гомеля, аби зустрітися зі своєю дівчиною з Росії. Після цього зв'язок з ним обірвався. Хлопець розповів, що з Гомеля невідомі особи вивезли його до Смоленської області Росії, де був оформлений протокол затримання.



Гриба винувачують в організації терористичного акту. За версією обвинувачення, він буцімто пропонував своїй знайомій у Краснодарському краї влаштувати вибух на лінійці в школі № 26 у місті Сочі за допомогою саморобного вибухового пристрою.