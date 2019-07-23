Політв'язню Бекірову стає все гірше: Денісова звернулась до Москалькової

Уповноважена ВРУ з прав людини Людмила Денісова звернулась до своєї російської колеги Тетяни Москалькової. Вимагає негайно вжити заходів для забезпечення меддопомоги бранцю.

Едем Бекіров є інвалідом першої групи, страждає на цукровий діабет та гострий біль у серці, а сьогодні йому стає все гірше, наголосила Денісова.

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Напередодні він навіть не зміг вийти до свого адвоката через защемлення спинного нерву. Кожен день перебування Бекірова в умовах СІЗО становить ризик його життю,

– підкреслила уповноважена з прав людини.

Крім того вона зазначила, що незважаючи на стан здоров'я українця, окупаційний "верховний суд" Криму призначив йому розгляд справи аж за чотири години їзди від Сімферополя, де утримують політв'язня.

"Тому я звернулась до російського омбудсмена, щоб вони вжила заходів для забезпечення участі Бекірова у судових засіданнях без ризику для здоров'я. Чекаю відповіді", – резюмувала Денісова.

Що відомо про Бекірова та його арешт?Едем Бекіров, кримськотатарський активіст, народився у 1961 році і постійно мешкав у Херсонській області. Російські силовики затримали його на адміністративній межі з Кримом 12 грудня 2018 року.



Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив, що активіст їхав до Криму, аби відвідати матір та інших родичів. Однак окупаційна влада підозрює його у транспортуванні понад 10 кілограмів тротилу та 190 бойових патронів. Сам активіст всі звинувачення відкидає.



Напередодні з'явилась інформація, що у політв'язня защемлення нерва у хребті. Адвокат Бекірова Олексій Ладін припускає, що це могло відбутися через неналежні умови тримання. Через проблеми зі спиною українець не міг навіть встати з ліжка.