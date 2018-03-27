Суд скасував ключовий доказ НАБУ у справі проти Міноборони та "Трейд Комодіті"

Київський окружний адміністративний суд скасував акт Державної аудиторської служби, на якому побудовані звинувачення НАБУ на адресу Міноборони в нібито завданні державі збитків при закупівлі палива у компанії "Трейд Комодіті".

Про це заявив адвокат одного з інвесторів компанії, колишній заступник генерального прокурора України Віталій Касько в ефірі телеканалу "Newsone", передає РБК-Україна.

Касько наголосив, що все розслідування НАБУ базується на згаданому акті Держаудитслужби. Міноборони цілком прогнозовано документ оскаржило, а Окружний адмінсуд акт скасував, визнавши його незаконним і необгрунтованим. "І тепер виникає запитання: що далі, – риторично запитав Віталій Касько, – оскільки фундамент звинувачення зруйновано".

"По цій угоді між Міноборони та компанією "Трейд Комодіті" ситуація досить проста: відбувалися торги із закупівлі палива, перемогла згадана фірма, яка дала найнижчу на той момент ціну. Але практично одразу на світовому, і, відповідно, на українському ринках зростають ціни. Закон України "Про публічні закупівлі" у таких випадках дозволяє за домовленістю сторін змінювати ціни: учасники угоди сідають за стіл переговорів, домовляються про нову вартість угоди, після чого постачається пальне", – повідомив адвокат.

Касько зауважив, що навіть після укладення додаткових угод з Міноборони, ціни на пальне від "Трейд Комодіті" виявилися найдешевшими на ринку державних закупівель. За його словами, навіть НАБУ купувало паливо дорожче у комерційних структур, аніж військові.

"Тепер про комерційну складову. Ось у мене просте запитання: хіба складно порахувати складові собівартості продукту? З'ясовуємо суми коштів, які "Трейд комодіті" відправило за кордон в розрахунок за імпортоване паливо, додаємо вартість розмитнення, видатки на транспортування пального у військові частини. Відтак легко виводимо рівень рентабельності проекту, – заявив Віталій Касько в ефірі Newsone. – Можна було це перевірити? Можна, адже вся бухгалтерія біла. Але на сьогоднішній день нікого з працівників правоохоронних органів це не цікавило. Ані заступник міністра Ігор Павловський, ані інші учасники поставок палива не допитані. Слідство не цікавлять їхні покази".

Екс-заступник глави ГПУ заявив, що "завдяки" таким діям правоохоронців значна частина державних закупівель палива заблокована. Адже на нафтовому ринку відбуваються коливання цін, через що часто жоден з постачальників нафтопродуктів не виходить на "Прозоро", оскільки ціни на момент торгів і на момент безпосередньої реалізації угоди можуть серйозно відрізнятися. У збиток собі бізнес працювати не хоче, а коригування цін загрожує трейдерам кримінальними провадженнями. "Компанії або не йдуть на "Прозоро", побоюючись стрибка цін, а, значить, вони не зможуть поставити нафтопродукти за задекларованою ціною, або великі гравці між собою домовляються, закладаючи наперед свої цінові ризики. Хто в результаті виграє? Ну точно не держава", – сказав Касько.

Адвокат заявив, що характерною особливістю українських правоохоронних органів завжди була неспроможність визнавати власні помилки. Однак НАБУ як правоохоронний орган нового типу мав би дозволити собі розкіш вийти перед камери та заявити: ми все перевірили, порушень немає, вибачте. "На жаль, я не чув такого в їхніх заявах у жодній справі. Для простих людей дуже важливо, аби правоохоронці посадили саме корупціонера, а не того, кого корупціонером "призначили" для задоволення суспільного запиту і без реальних доказів корупції ", – резюмував Віталій Касько.

Нагадаємо, в жовтні 2017 року НАБУ звинуватило посадових осіб Міноборони у нібито розтраті майже 150 млн гривень при закупівлі палива для потреб армії.



Представники Міноборони зі свого боку оскаржили дії НАБУ у суді. Через недоказані звинувачення з боку НАБУ були зірвані поставки палива до Збройних сил на суму майже 700 млн гривень.