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      Суд скасував запровадження мобільних відділень Укрпошти: що це означає

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      Так виглядають мобільні відділення "Укрпошти"
      Так виглядають мобільні відділення "Укрпошти" / uprom.info

      Окружний адміністративний суд Києва скасував запровадження мобільних відділень "Укрпошти" у населених пунктах до 2 тисяч людей. Мобільні відділення замінили стаціонарні. "Укпошта" подаватиме апеляцію.

      Суд скасував й звільнення начальників відділень із зарплатою 8 тисяч гривень і постановив знову набрати по 1 тисячі гривень.

      Читайте також: В "Укрпошті" підвищать зарплати листоношам

      Голова "Укрпошти" Ігор Смілянський повідомив, що суд своїм рішенням зобов'язав Мінінфраструктури та "Укрпошту" відновити роботу стаціонарних відділень у малих селах.

      Наразі рішення суду ще не набуло чинності. "Укрпошта" планує подати на нього апеляцію.

      Це той самий суддя, який забороняв Супрун виконувати обов'язки міністра та відновлював Насірова на посаді,
      – зазначив Смілянський.

      Що таке мобільні відділення? Це пересувні відділення "Укрпошти". Експеримент із їхнім запровадженням стартував у травні 2018 року. Спершу його запропонували реалізувати на Чернігівщині.

      Справа у тому, що 26 жовтня стало відомо, що "Укрпошта" може відмовитись від доставки пенсій та закрити відділення у селах через нерентабельність. Після цього уряд передбачив 500 мільйонів гривень додаткового фінансування "Укрпошти" у проекті бюджету на 2019 рік до другого читання.

      Цікаво: До Дня Конституції "Укрпошта" випустила марку-карту України

       

      blog_ava
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      Теги: Новини України Укрпошта Судді
      Джерело: 24 канал
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