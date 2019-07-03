Суд скасував запровадження мобільних відділень Укрпошти: що це означає

Окружний адміністративний суд Києва скасував запровадження мобільних відділень "Укрпошти" у населених пунктах до 2 тисяч людей. Мобільні відділення замінили стаціонарні. "Укпошта" подаватиме апеляцію.

Суд скасував й звільнення начальників відділень із зарплатою 8 тисяч гривень і постановив знову набрати по 1 тисячі гривень.

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Голова "Укрпошти" Ігор Смілянський повідомив, що суд своїм рішенням зобов'язав Мінінфраструктури та "Укрпошту" відновити роботу стаціонарних відділень у малих селах.

Наразі рішення суду ще не набуло чинності. "Укрпошта" планує подати на нього апеляцію.

Це той самий суддя, який забороняв Супрун виконувати обов'язки міністра та відновлював Насірова на посаді,

– зазначив Смілянський.

Що таке мобільні відділення? Це пересувні відділення "Укрпошти". Експеримент із їхнім запровадженням стартував у травні 2018 року. Спершу його запропонували реалізувати на Чернігівщині.

Справа у тому, що 26 жовтня стало відомо, що "Укрпошта" може відмовитись від доставки пенсій та закрити відділення у селах через нерентабельність. Після цього уряд передбачив 500 мільйонів гривень додаткового фінансування "Укрпошти" у проекті бюджету на 2019 рік до другого читання.

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