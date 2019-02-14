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      Суд повернув Уляні Супрун повноваження

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      Суд ухвалив рішення щодо заборони на керівництво МОЗ для Супрун
      Суд ухвалив рішення щодо заборони на керівництво МОЗ для Супрун / rbc.ua

      Окружний адміністративний суд Києва скасував тимчасову заборону на керівництво Міністерством охорони здоров'я для Уляни Супрун. Позов подавав депутат від Радикальної партії Ігор Мосійчук.

      Рішення скасували не за поданням уряду, а за особистою ініціативною суду. Оголосив рішення суддя Сергія Каракашьян 14 лютого.

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      Суд ухвалив в задоволенні клопотань представників Кабінету міністрів та Супрун Уляни про скасування заходів забезпечення позову відмовити. Скасувати з власної ініціативи заходи забезпечення адміністративного позову вжиті ухвалою Окружного адміністративного суду 5 лютого 2019 року,
      – зазначив суддя.

      Під час оголошення вироку, суддя сказав, що Супрун і її адвокат не надала доказів про наявність чи відсутність у неї іноземного громадянства, а оперували тим, що її підтримує уряд, президент і тд.

      Суддя Каракашьян до винесення рішення знову віддалився до нарадчої кімнати. Уляна Супрун вважає, що суд порушив процесуальні процедури, бо не повідомив, що вийде з нарадчої кімнати, щоби далі розглядати клопотання. Адвокат Анатолій Гасюк заявив, що секретар суду повідомляла захисту про те, що суд 14 лютого буде лише оголошувати рішення.
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      Суддя-спікер Богдан Санін сказав, що Каракашьян був у нарадчій кімнаті 25 годин.

      До слова, Супрун наголосила, що сподівається, що суддя буде ґрунтуватися лише на розглянутих на засіданнях твердженнях, без стороннього впливу. Уляна Супрун також подякувала Кабміну, який 13 лютого поновив право на підпис документів для неї, щоб не зупинити роботу МОЗ. Вона заявила, що чекає на скасування рішення про припинення її повноважень.

      Мосійчук, як позивач, сказав, що сподівається на "правосудне" рішення суду. 

      Чому суд заборонив Уляні Супрун працювати?Суд частково задовольнив заяву народного депутата від "Радикальної партії Олега Ляшка" Ігоря Мосійчука та заборонив Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я України. Мосійчук наполягає, що Супрун досі має американське громадянство, про що сам нардеп дізнався із публікацій ЗМІ. Насправді ж, Супрун отримала українське громадянство від Президента України Петра Порошенка ще у 2015 році. До того ж, згідно із чинним законодавством, подвійне громадянство прямо не заборонене.

      11 лютого в Окружному адмінсуді Києва стартувало засідання, на якому розглядають клопотання Міністерства юстиції про скасування заборони Уляні Супрун виконувати обов’язки міністра охорони здоров’я. Під будівлею суду зібралось багато активістів, аби підтримати відсторонену очільницю МОЗ, проте станом на 12 годину 14 лютого суд досі не схвалив жодного рішення, а суддя вже третю добу перебуває у нарадчій кімнаті.

      Які обов'язки суд заборонив виконувати Супрун?

      – брати участь у засіданнях кабінету міністрів і голосувати;
      – визначати стратегічний розвиток міністерства.

      Водночас, Супрун і надалі може виконувати обов'язки першого заступника міністра охорони здоров'я - підписувати документи, розпрядження, видавати доручення.

      Що встигла зробити Уляна Супрун? Вона була на посаді з 1 серпня 2016 року. За цей час Уляна Супрун зробила чимало: початок реформування медичної системи, реформи фінансування системи охорони здоров'я та розвиток системи громадського здоров'я.

      Одні з головних досягнень:

      – запуск програми "Доступні ліки", на яку уряд виділив 500 мільйонів гривень;
      – підтримка парламентом медичної реформи у жовтні 2017 року;
      – старт єдиної кампанії "Лікар для кожної сім’ї" у квітні 2018 року, в рамках якої українці обиратимуть собі лікарів і підписуватимуть із ними декларації.

      Дивіться відео про Уляну Супрун:

       

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      Теги: Новини України Судді Розслідування Кабінет Міністрів України Новини Києва Міністерство охорони здоров’я Уляна Супрун
      Джерело: 24 канал
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