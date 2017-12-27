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Суддя насмерть збив пішохода у Києві, – ЗМІ

20:45, 27 грудня 2711 Читать новость на русском
Суддя насмерть збив пішохода у Києві
Суддя насмерть збив пішохода у Києві / Фото з вільних джерел

У Голосіївському районі Києва трапилася ДТП, внаслідок якої загинула одна людина.

Про це інформує "Громадське" з посиланням на спільноту dtp.kiev.ua.

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Подія трапилася на вулиці Васильківська, поблизу ВДНГ.

За інформацією джерел, власник позашляховика Land Rover збив чоловіка на пішохідному переході. Постраждалий від травм помер миттєво. На місці наразі працюють патрульна поліція і швидка допомога.

До речі, у Києві п'яний водій на Skoda Fabia протаранив продуктовий кіоск. Внаслідок аварії була поранена 3-річна дівчинка, яка з мамою стояла біля крамниці.

Теги: Новини України Новини Києва Жертви Аварії та ДТП
Джерело: 24 Канал
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