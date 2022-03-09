Про це пише газета The Wall Street Journal. У своєму матеріалі журналісти посилаються на платформу Project44, яка аналізує інформацію про поставки.

До теми Росія напала на Україну: хронологія основних подій 2 тижня війни

Кількість суден без роботи збільшилась на третину

Згідно з даними провайдера Windward, який спеціалізується на морських перевезеннях, 7 березня кількість російських суден в очікуванні роботи була на третину більшою порівняно з 28 лютого. Експерти вважають, що це є свідченням того, що іноземні компанії не хочуть мати справу з російськими.

Зниження активності біля портів – результат санкцій

Значно знизилась активність біля російських портів після введення санкцій Заходу проти Росії. Так одні з найбільших морських перевізників Maersk (Данія) та MSC (Швейцарія),призупинили співпрацю з російськими портами. Низка країн взагалі заборонила російським суднам заходити в їхні порти.

Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дiзнаватися важливi новини.