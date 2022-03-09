Об этом пишет газета The Wall Street Journal. В своем материале журналисты ссылаются на платформу Project44, которая анализирует информацию о поставках.

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Количество судов без работы увеличилось на треть

Согласно данным провайдера Windward, специализирующегося на морских перевозках, 7 марта количество российских судов в ожидании работы было на треть больше по сравнению с 28 февраля. Эксперты считают, что это свидетельствует о том, что иностранные компании не хотят иметь дело с российскими.

Снижение активности у портов – результат санкций

Значительно снизилась активность на территории российских портов после введения санкций Запада против России. Так одни из крупнейших морских перевозчиков Maersk (Дания) и MSC (Швейцария) приостановили сотрудничество с российскими портами. Ряд стран вообще запретили российским судам заходить в их порты.

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