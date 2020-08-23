Міська влада Сум посилила обмеження через потрапляння міста до жовтої зони карантину. На які зміни чекати жителям Сум – далі.

Про посилення карантинних обмежень та контролю за їх дотриманням інформує пресслужба Сумської міськради.

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У Сумах члени виконавчого комітету під час позачергового засідання ухвалили зміни до низки обмежувальних заходів, пов’язаних з коронавірусом через віднесення міста до жовтої зони щодо поширення COVID-19,

– мовиться у повідомленні.

Що підпадає під заборону:

Діяльність хостелів, проведення масових заходів, релігійних заходів та зборів співвласників багатоквартирних будинків за умови здійснення контролю за дотриманням маскового режиму, соціальної дистанції між учасниками не менш ніж 1,5 метра та перебування однієї особи на 10 метрів квадратних площі будівлі або території;

Кінотеатри та заклади культури можуть працювати лише за умови наповнення приміщення до 50% та дотримання особами соціальної дистанції;

Відвідування сторонніми особами установ і закладів соціального захисту в яких тимчасово або постійно проживають/перебувають громадяни похилого віку, ветерани війни і праці, особи з інвалідністю, особи з психічним або інтелектуальним порушенням установ і закладів, що надають соціальні послуги сім’ям, особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, крім установ і закладів, які надають соціальні послуги екстрено;

Робота розважальних закладів, нічних клубів, а також закладів громадського харчування після 24:00 і до 7:00;

Проведення масових заходів в закладах громадського харчування в кількості понад 20 осіб та перебування більше однієї особи на 10 метрів квадратних.

Суб’єктам господарювання, найманим працівникам заборонено здійснювати торгівлю у невстановлених місцях та без відповідного дозволу на території Сумської міської ОТГ за допомогою об’єктів пересувної роздрібної торгівлі, рухомих транспортних засобів для торгівлі, місткостей, діжок, лотків, столиків;

Перевезення пасажирів на міському транспорті у кількості більше ніж кількість місць для сидіння та без засобів індивідуального захисту теж під забороною;

Проведення тренувань та виступів професійних команд дозволено за умови відсутності глядачів;

Робота дитячих атракціонів також обмежена.

Зверніть увагу! Станом на 23 серпня в Україні підтвердили 104 958 випадки зараження COVID-19, 2 271 людина померла, ще 52 235 – одужали. За останню добу кількість нових випадків коронавірусу була – 1 987.