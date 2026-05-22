У Сумах прогриміла серія вибухів

Вранці 22 травня Росія продовжила атакувати Україну безпілотниками. Під ударом опинилися Суми.

У кількох областях України, зокрема на Сумщині, оголошена повітряна тривога через загрозу російських дронів.

Що відомо про вибухи у Сумах?

Близько 08:00 у Сумах пролунали один за одним щонайменше три вибухи.

Перед цим Повітряні сили попереджали, що над містом перебуває ворожий дрон.

О 08:16 моніторингові канали уточнили, що керований "Шахед" пролітає Шпилівку і тримає курс на Сад.

О 08:18 військові підтвердили, що на суми летять нові безпілотники.

О 08:20 у Сумах чули новий вибух.

Монітори пишуть про приліт у місті. Над місце ураження здіймається дим.

О 08:38 Повітряні сили знову попередили, що на Суми рухаються БпЛА з південного сходу.

Відомо, що у ніч проти 22 травня Росія запустила 124 дрони різних типів по Україні.

Сили ППО знешкодили 115 ворожих БпЛА. На жаль, сталися влучання 7 ударних безпілотників на 5 локаціях, а також падіння уламків на 5 локаціях.

Останні обстріли Сум

Упродовж минулої доби на території Сумської області під російським вогнем перебували 36 населених пунктів. Відомо про 11 поранених людей, серед них дитина.

За інформацією Нацполіції, у Сумській громаді внаслідок атаки постраждали шестеро людей: 13-річний хлопець, чоловіки віком 49, 70, 73 роки та жінки віком 72 і 81 рік.

У Ворожбянській громаді внаслідок удару дрона поранені троє людей: 71-річний чоловік та жінки віком 65 і 67 років.

У Зноб-Новгородській громаді внаслідок ударів російських дронів постраждали чоловіки віком 35 і 42 роки.

Зверніть увагу! Російські війська продовжують наступ і розглядають Суми або Харків як можливі цілі для захоплення. Про це повідомив речник 8 корпусу ДШВ Вадим Карп'як. За його словами, зараз найбільший тиск ворог чинить саме на Сумському напрямку. При цьому заяви Росії про створення "буферної зони" не відповідають реальним діям на фронті. Він підкреслив, що окупанти й надалі намагаються просуватися і захопити якомога більше української території, але досягти мети – зокрема взяти Суми – їм поки не вдається.